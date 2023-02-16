Salvatore La Vardera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salvatore La Vardera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salvatore La Vardera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Salvatore La Vardera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Salvatore La Vardera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salvatore La Vardera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salvatore La Vardera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salvatore La Vardera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salvatore La Vardera 7 Mart 2002 tarihinde Palermo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Salvatore Dario La Vardera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salvatore La Vardera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salvatore La Vardera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cosenza Calcio futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Calcio takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Salvatore La Vardera'nin Cosenza Calcio ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salvatore La Varderaboyu ve yaşı kaç

Salvatore La Vardera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salvatore La Vardera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Salvatore La Vardera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salvatore La Vardera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Cosenza U19

1 Temmuz 2020 yılında Cosenza

12 Ocak 2021 yılında Acireale

30 Haziran 2021 yılında Cosenza

31 Ağu 2021 yılında Imolese

30 Haziran 2022 yılında Cosenza

Salvatore La Vardera kimdir

Salvatore La Vardera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salvatore La Vardera şuan Cosenza Calcio takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Salvatore La Vardera nereli

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