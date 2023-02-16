Nick Salihamidzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Salihamidzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nick Salihamidzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nick Salihamidzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nick Salihamidzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Salihamidzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Salihamidzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Salihamidzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Salihamidzic 8 Şubat 2003 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Nick Salihamidžić Copado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Salihamidzic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nick Salihamidzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cosenza Calcio futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Calcio takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nick Salihamidzic'nin Cosenza Calcio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Salihamidzicboyu ve yaşı kaç

Nick Salihamidzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Salihamidzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Nick Salihamidzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Salihamidzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2019 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2020 yılında FC Bayern U19

1 Ocak 2022 yılında FC Bayern II

7 Temmuz 2022 yılında Vancouver 2

31 Aralık 2022 yılında FC Bayern II

26 Ocak 2023 yılında Cosenza

30 Haziran 2023 yılında FC Bayern II

Nick Salihamidzic kimdir

Nick Salihamidzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Salihamidzic şuan Cosenza Calcio takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SpVgg Unterhaching (-2015), FC Bayern München (2015-12/2021)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nick Salihamidzic nereli

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