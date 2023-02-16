Mauro Zarate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Zarate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauro Zarate kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mauro Zarate ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mauro Zarate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Zarate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Zarate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Zarate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Zarate 18 Mart 1987 tarihinde Morón şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Matías Zárate Riga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Zarate Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keyscout Football yapmaktadır. Mauro Zarate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cosenza Calcio futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Calcio takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Zarate'nin Cosenza Calcio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Zarate Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mau_zeta

http://www.instagram.com/maurozarate7/

Mauro Zarateboyu ve yaşı kaç

Mauro Zarate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Zarate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 17.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mauro Zarate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Zarate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2007 yılında Al-Sadd SC

21 Ocak 2008 yılında Birmingham

30 Haziran 2008 yılında Al-Sadd SC

5 Temmuz 2008 yılında Lazio

30 Haziran 2009 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2009 yılında Lazio

31 Ağu 2011 yılında Inter

30 Haziran 2012 yılında Lazio

26 Temmuz 2013 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2014 yılında West Ham

6 Ocak 2015 yılında QPR

31 Mayıs 2015 yılında West Ham

21 Ocak 2016 yılında Fiorentina

25 Ocak 2017 yılında Watford

2 Ekim 2017 yılında Al-Nasr SC

3 Ocak 2018 yılında Watford

4 Ocak 2018 yılında Vélez Sarsfield

30 Haziran 2018 yılında Watford

6 Temmuz 2018 yılında Boca Juniors

30 Ağu 2021 yılında América-MG

11 Şubat 2022 yılında Juventude

28 Mayıs 2022 yılında Platense

31 Ocak 2023 yılında Cosenza

Mauro Zarate kimdir

Mauro Zarate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Zarate şuan Cosenza Calcio takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Mauro Zarate Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 9 numaralı formasıyla 30 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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Mauro Zarate nereli

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