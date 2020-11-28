Kanal D'de yeni başlayacak olan dizi yayınlanan fragmanları ile oldukça dikkat çekti. Diziye ait detaylar ise merak konusu haline geldi. Vatandaşlar tarafından İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? Hangi kanalda, hangi gün başlayacak? Sorusunun yanıtı trend aralamalara girdi. Özellikle komedi dizilerini sevenler için gelen yepyeni dizi ekranlara gelmek için gün sayıyor. Peki, İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? Hangi kanalda, hangi gün başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

İYİ AİLE BABASI NE ZAMAN BAŞIYOR? HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Komedi türündeki yerli dizi 3 Aralık Perşembe akşamı 20.00 Kanal D ekranlarında seyirci karşına çıkacak. İyi Aile Babası dizisinin başrollerini komedinin sevilen isimleri Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal paylaşıyor.

İyi Aile Babası konusu ne? Oyuncuları kimler?