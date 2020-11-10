İyi Aile Babası oyuncuları kim? Konusu ne? İyi Aile Babası ne zaman başlayacak?
İyi Aile Babası Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği, projede bir çok başarılı isimde yer alıyor. Dizinin ilk tanıtım fragmanının ekranlara gelmesi ile İyi Aile Babası oyuncuları kim? Konusu ne? İyi Aile Babası ne zaman başlayacak? soruları da araştırılmaya başlandı.
Kanal D ekranlarının yeni dizisi İyi Aile Babası ilk tanıtım fragmanı ile ekranlara geldi. Süreç Film imzalı komedi dizisinin senaryosunu Tayfun Güneyer ele alıyor. Peki İyi Aile Babası oyuncuları kim? Konusu ne? İyi Aile Babası ne zaman başlayacak? İşte Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizde...
İYİ AİLE BABASI KONUSU NEDİR?
Anadolu Yakası'nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.
İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI
Şebnem Bozoklu
Çağlar Çorumlu
Salih Kalyon
Timur Acar
Bahar Şahin
Melek Baykal
Ecrin Su Çoban
Berat Efe Parlar
Bahar Süer
Beste Bereket
Rukan Demir
Berke Üsdiken
İYİ AİLE BABASI 1. BÖLÜM TANITIM FRAGMANI
İYİ AİLE BABASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İyi Aile Babası 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Ancak dizinin yayın tarihi henüz belli değil.