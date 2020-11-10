Kanal D ekranlarının yeni dizisi İyi Aile Babası ilk tanıtım fragmanı ile ekranlara geldi. Süreç Film imzalı komedi dizisinin senaryosunu Tayfun Güneyer ele alıyor. Peki İyi Aile Babası oyuncuları kim? Konusu ne? İyi Aile Babası ne zaman başlayacak? İşte Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizde...

İYİ AİLE BABASI KONUSU NEDİR?

Anadolu Yakası'nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI

Şebnem Bozoklu

Çağlar Çorumlu

Salih Kalyon

Timur Acar

Bahar Şahin

Melek Baykal

Ecrin Su Çoban

Berat Efe Parlar

Bahar Süer

Beste Bereket

Rukan Demir

Berke Üsdiken

İYİ AİLE BABASI 1. BÖLÜM TANITIM FRAGMANI

İYİ AİLE BABASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İyi Aile Babası 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Ancak dizinin yayın tarihi henüz belli değil.