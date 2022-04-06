İYİ Parti lideri Meral Akşener’e tezahüratlar yaramadı! Parti grubunda atılan slogan Akşener’i yerinden sıçrattı: “Ay korkuttun beni be”

Parti grubunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, salonda partililerden birinin attığı slogandan korktu. "Ay korkuttun beni be" diye tepki gösteren Akşener daha sonra kendisine yöneltilen iltifata teşekkür etti. İYİ Parti lideri "Etkilendi ama beni hoplattı" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’te partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin ekonomisine dair açıklamalarda bulunan Merak Akşener, "Sokaklara taşamayan, yüreklere sığmayan, çaresizlikle baş başa bırakılan dar gelirli haneleri ziyaret ediyorum. Böyle bir şey görmedim. Duyduğum hikayeleri paylaşabilsek herkes ağlar” diye konuştu.

“ŞİMDİ HER ŞEYİN YARISINI ALABİLİYORUZ”

Genç bir vatandaşla anısını anlatan Meral Akşener, “27 yaşında iki çocuklu genç bir kız kardeşim 'Akşama sadece mercimek çorbası yaptım yanına bir şey yok' dedi. O mercimek çorbasını tattım. İçinde soğan, havuç, patates yoktu. Bazen çocuklara makarna yapıyoruz. İnsan kasaba gidemiyor. 'Tek hayalim küçük çocuğumun bezini, mamasını almak' diyor. Ev kadını bir kardeşim, 'Markete gittiğimde ne kadar mal olacak diye düşünüyorum. Önceden 400 liraya her şeyi alabiliyorduk. Şimdi ancak yarısını alabiliyoruz' dedi. Asgari ücretli oğlu ise, 'Paket yapıyorum' dedi. 'Normalde kafeye giderdim ama en basit kafede bir çay 8.5 lira olmuş. Fakiri tam fakirleştirdiler' diyor" şeklinde konuştu.

SALON KAHKAHAYA BOĞULDU

İYİ Parti lideri Akşener, açıklama yaptığı esnada gruptan biri "Gençliğin umudu Meral Akşener" diyerek yüksek sesle bağırdığı anda salon inledi. Bu slogana hazırlıksız yakalanan İYİ Parti lideri, "Korkuttun beni be" diye konuştu. Daha sonra slogan atan kişiye teşekkür eden Akşener, "Etkilendi... Ama beni de hoplattı" dedi.

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