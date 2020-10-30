İzmir depremine canlı yayında bilgisayar oyunu oynarken yakalandı!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde AFAD'ın ölçümüne göre 6,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem nedeniyle çöken evlerin olduğu kentte korku yaşanırken, vatandaşlar sokaklara döküldü.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Deprem sırasında odasında bilgisayar oyunu oynayan genç bir çocuk şiddetli depremin etkisiyle büyük panik yaşadı. ''Deprem oluyor'' diye bağıran genç sallantı sırasında koşarak evi terk etti. Ancak oturduğu koltuk dakikalarca sallanmaya devam etti.

KOLTUĞU DEPREM BİTENE KADAR SALLANDI

O anlar açık kalan bilgisayar kamerasına saniye saniye yansıdı. Koltuğun sallantısı depremin şiddetini ve süresini gözler önüne serdi.

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