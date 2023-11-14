İzmir polisinden sahte içki operasyonu! Yılbaşında 40 ton sahte alkolü piyasaya süreceklerdi!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 1-10 Kasım tarihleri arasında sahte içki üretimi ile ilgili çalışmalar yürüttü.

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İzmir polisinden sahte içki operasyonu! Yılbaşında 40 ton sahte alkolü piyasaya süreceklerdi!

İzmir'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda, 40 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Şüphelilerin sahte alkolleri alkolleri 'mürekkep sökücü' ve 'tutuşturucu sıvı' etiketleriyle satışa sundukları tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 1-10 Kasım tarihleri arasında sahte içki üretimi ile ilgili çalışmalar yürüttü. Polis, yılbaşı öncesi merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, vatandaşların içki yapımında kullanmaları için "mürekkep sökücü" ve "genel kullanım amaçlı tutuşturucu sıvı" adı altında satışa sunulan sahte etil alkollerin bulunduğu adreslere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 40 ton sahte etil alkol, 57 bin adet sahte etiket ve 2 dolum makinesi ele geçirildi.

İzmir polisinden sahte içki operasyonu! Yılbaşında 40 ton sahte alkolü piyasaya süreceklerdi!

10 milyon lira kamu zararı engellendi

Öte yandan ele geçirilen sahte etil alkollerden yaklaşık 120 bin şişe sahte içki imal edileceği belirlenirken 10 milyon liraya yakın kamu zararının da engellendiği öğrenildi.

Operasyonlar çerçevesinde, olaylarla ilgili 17 şüpheliye işlem gerçekleştirilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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