Jennifer Aniston hakkındaki aşk iddialarına yanıt verdi!

'Friends' oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel 'Reunion' bölümünde ilk sezon çekimlerinde birbirlerinden hoşlandıklarını açıklayan Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın yakınlaştığı öne sürülmüştü.

İddiaya göre; 54 yaşındaki Schwimmer, 52 yaşındaki Aniston'ı görmek için geçtiğimiz temmuz ayında New York'tan Los Angeles'a gitmişti. Rol arkadaşı ile adı aşk dedikodularına karışan Jennifer Aniston, konuyla ilgili Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulundu.

Aniston, David Schwimmer ile romantik bir biçimde bir araya geldiğine dair çıkan söylentileri tuhaf bularak "Hakikaten buna inanamadım. 'Gerçekten mi? O benim kardeşim!' diye düşündüm." diyerek, hakkında çıkan aşk söylentilerine açıklık getirdi.

Aniston, daha sonra da "Fakat yine de anlıyorum. Doğrusu bu bize fantezi ve hayallerin gerçekleşmesi için ne kadar çok beklentinin olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz haftalarda David Schwimmer'ın menajeri, ortada bir aşk ilişkisinin söz konusu olmadığını belitmişti.'Ross' karakterini canlandıran oyuncu, daha önce ikisinden biri her zaman bir ilişki içinde olduğu için asla bir araya gelmediklerini söylerken 'Rachel'ı oynayan Aniston da "Birbirimiz için duyduğumuz hayranlığı ve sevgiyi 'Ross' ve 'Rachel'a aktardık" diye eklemişti.

Aniston, 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt, 2015-2018 yılları arasında ise yine başka bir meslektaşı olan Justin Theroux ile evlilik yaşamıştı.