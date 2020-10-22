Jessie J, Channing Tatum'dan ayrılığını twerk yaparak kutladı!
Jessie J, 2018 yılından beri birlikte olduğu Channing Tatum ile olan ilişkisini sosyal medyadan paylaştığı twerk dansıyla duyurdu. Paylaşılan videosu takipçileri tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.
Müge Anlı'da Şükran Sakin'in 32 yıllık hasreti sona erdi!
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev'den görücü usulü ile evlilik düellosu!
Paige Turley'in baş aşağı su içme challenge yaparken göğüsleri açıldı!
Gonca Derin'den Ebru Şallı'ya zehir zemberek açıklamalar!
22 Ekim 2020 Perşembe 16:40
Benzer Videolar