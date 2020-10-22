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  3. Jessie J, Channing Tatum'dan ayrılığını twerk yaparak kutladı!

Jessie J, Channing Tatum'dan ayrılığını twerk yaparak kutladı!

Jessie J, 2018 yılından beri birlikte olduğu Channing Tatum ile olan ilişkisini sosyal medyadan paylaştığı twerk dansıyla duyurdu. Paylaşılan videosu takipçileri tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.

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22 Ekim 2020 Perşembe 16:40
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