Joao Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Pedro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Pedro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Pedro 3 Nisan 1993 tarihinde Vermil şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Almeida Machado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Pedro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Pedro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GD Chaves futbol takımında oynamaktadır. GD Chaves takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Pedro'nin GD Chaves ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Pedro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_joaopedro58_/

Joao Pedro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Pedro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joao Pedro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Pedro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Vitória SC S15

1 Temmuz 2008 yılında Guimarães U17

1 Temmuz 2010 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2012 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2015 yılında Vit. Guimarães

19 Ocak 2017 yılında Los Angeles

20 Ağu 2018 yılında Apollon Smyrnis

28 Ocak 2019 yılında Los Angeles

29 Ocak 2019 yılında Tondela

31 Aralık 2019 yılında Los Angeles

10 Ocak 2020 yılında Tondela

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2023 yılında Chaves

Joao Pedro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Pedro şuan GD Chaves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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