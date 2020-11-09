Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesinin ardından AK Parti kulisleri hareketlenmeye başlandı. İddialara göre Bakan Albayrak'ın istifasının nedeninin sağlık sorunları olmadığı ve çok aşamalı bir süreç sonrası istifa kararını verdiği ortaya çıktı. Gazeteci ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş edindiği kulis bilgileri ile yaşananları Twitter hesabından anlattı.

Barış Yarkadaş," Berat Albayrak'ı istifa etmeye götüren süreç, şöyle gelişti: İddiaya göre, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mahir Ünal ve Berat Albayrak bir süre önce sohbet etti. Kurtulmuş, Bakan Albayrak'a Genel Başkan V. sıfatıyla "Ekonomi iyi gitmiyor. Muhalefetin söylemlerini ciddiye al demiyorum. Ancak parti tabanından şikayet artmaya başladı" diyor. Albayrak da bunun üzerine "Hazine ve Maliye Bakanlıkları zaten ayrılacak. Yeni bir çalışma yapılacak, toparlayacağız" yanıtını veriyor. " ifadelerini kullandı.

1- Berat Albayrak'ın görevden alınması halinde, yerine İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali getirilebilir. Ancak şu an istifa ya da görevden alınma durdurulmaya çalışılıyor. Saray hareketli.. Soylu ve Çavuşoğlu da CB Yardımcısı olursa şaşırmayın. İçişleri'ne Varank'ın geleceği >>> — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 8, 2020

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti kaynakları, Kurtulmuş'un sözlerinin sürecin fitilini ateşlediğini söylüyor. Albayrak, bu 'uyarı'nın ardından AK Parti milletvekillerine ekonomideki gidişata ilişkin brifing vermek istiyor. Dün yazmıştım: Burada da Bülent Turan ile Mehmet Muş çekişmesi var. Muş'la birlikte hareket eden 120 vekil toplantıya katılıyor. Turan'la hareket eden vekiller ise toplantıya gitmiyor. İşin ilginç yanı; aynı gün kabine toplantısı var. Albayrak kabineye katılmıyor. Kısacası, AK Parti içindeki gerilim, Naci Ağbal'ın atanmasından çok önce başlamış."

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BERAT ALBAYRAK YENİ KABİNEDE DE GÖREV ALMAYACAK

Yarkadaş şunları kaydetti:

"Albayrak gelişmelerin nereye verileceğini gördüğü için bir süre önce Londra'da ev bakıyor. Baba Sadık Albayrak'ın da oğlunun yıpranmasından dolayı şikayetçi olduğunu dün yazmıştım. Gelelim bugün ve yarın ne olacağına: AK Parti MYK'sı bugün toplanacak ve gelişmeler ele alınacak. Berat Albayrak'ın istifa ettirilmesi sonrası yaşanan sürecin en az hasarla atlatılabilmesi için ortak bir söylem oluşturulacak. Berat Albayrak, yeni dönemde hiçbir görev almayacak. Dün gece buna karar verildi. Dışişleri Bakanlığı görevi de olmayacak kısacası..."

KABİNEYE 2 BAKAN EKLENECEK

AK Parti'de Albayrak'ın istifası sonrası sistemin daha iyi işlemesi için bakanlıklarının bölüneceğinin anlatılacağını ifade eden Yarkadaş," Bu kapsamda, Büyük Kongre sonrasına ertelenen bakanlıkların bölünmesi, öne çekilecek. Değişiklikler kamuoyuna yarın açıklanacak. Plana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye bölünecek. Aile ve Çalışma Bakanlığı da ikiye ayrılacak. Ticaret Bakanlığı'na bağlı "Dış Ticaret" kurumu Hazine Bakanlığı'na katılacak. Hazine Bakanlığı'na ise "Ilımlı, piyasaların da kabul edeceği" bir isim getirilecek. Kamuoyuna "Ayaktayız" mesajı vermek için de kongre sonrası planlanan MİNİ KABİNE REVİZYONU" erkene çekilecek. Böylece kabineye hem artı 2 bakan eklenecek hem de bazı isimler koltuğu bırakmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

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Yarkadaş şunları aktardı:

"Şu aşamada Süleyman Soylu için bir risk yok. Soylu, Bahçeli'nin olmazsa olmazı! Tarım ve Adalet Bakanlıkları'nda değişim olabilir. Berat Albayrak'ın yerine getirilmesi kuvvetle muhtemel isim dün de dikkat çektiğim üzere Nurettin Canikli... İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da Kültür Bakanı olarak görevlendirilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise görevine devam ediyor."

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