Kadıköy'de kediler topluca ölü bulundu! Görenler gözlerine inanamadı!

Kadıköy Fenerbahçe'de sabah saatlerinde kedilerin sokakta ölü olarak bulunması mahallelileri harekete geçirdi. 34 kedinin ölü olarak bulunması üzerine polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

ZEHİRLENEREK ÖLDÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

Bir mahallelinin kedilerinin kaybolması sonrasında dün sabah saatlerinde sokak kedilerini beslemek için dışarıya çıkan kadın kedilerin hasta olduklarını fark etti. Ardından ise sabah saatlerinde çevredeki kedilerin ölü olarak bulunması vatandaşları tedirgin etti. Polis ekiplerine haber verilirken İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise ölen kedilerden numune alarak laboratuvara inceleme yapılması için gönderildi. Mahalleliler ise kedilerin birileri tarafından zehirlenerek öldüğünü iddia ediyor.