Depremde kayaların koparak tahrip ettiği köy: 1500 rakımlı tepeye yeniden inşa edildi

6 Şubat deprem felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın köyünde, Koç dağından kopan kayalar köyü yerle bir etti. AFAD'ın yardıma koşmasıyla köy, 1500 rakımlı yeni bir bölgeye kaldırılarak depremzedeler konteyner evlere yerleştirildi.

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Depremde kayaların koparak tahrip ettiği köy: 1500 rakımlı tepeye yeniden inşa edildi

6 Şubat deprem felaketinde binlerce insan evlerinden oldu, depremin en çok hissedildiği, merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın onikişubat ilçesinin Avcılar Mahallesi de birçok zarar gören yerlerden birisi. Bölgede 2. depremden sonra Koç Dağı'ndan kopaban devasa kaya parçaları köye büyük zarar verdi, köyde bulunan evlerin büyük çoğunluğu yaşanılamaz hale geldi.

AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) köy bölgesinde yapılan araştırmaları üzerine, mahalleyi, eski konumunun 3 kilometre batısında bulunan 1500 rakımlı tepeye taşımayı başardı. AFAD depremden ve düşen dev kayalardan etkilenen depremzedelere 100 adet konteyner inşa etti.

Kahramanmaraş'ın Mahallesi 1500 rakımlı yeni bir bölgede inşa edildi

Allah devletimize, milletimize zeval vermesin

Köyün 3 kilometre batısına çadırlardan taşınarak, konteyner evlere yereştirilen depremzedeler yetkililere teşekkürlerini iletti, kalıcı konutlarında bu bölgede yapılmasını istediklerini ilettiler.

Depremzede Mehmet Boran "Köyümüz dağın eteğinde olduğu için kayalar buraya geldi. Devlet bize taşınacaksınız dedi ve burayı gösterdi. Öncesinde çadırda kalıyorduk. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Şimdi de hayatımızı idame ettiriyoruz burada. Ama bizim istediğimiz kalıcı konutlar da yapılırsa milletimiz rahatlar. Böylece bu şeyi atlatmış oluruz. Devletimiz daima yanımızda oldui ihtiyaçlarımız giderildi" açıklamasında bulundu.

Diğer bir deprem zede Fatma kabaçam ise "Evde çok zarar gördük. Çok da korktuk ama Allah burayı nasip etti. Ben evlerimizin eski yerine yapılmasını istiyorum. Ama buradaki yaşantımız da çok güzel. Allah razı olsun, evimizi de devlet verdi ama eski evimin tadı başka" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

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