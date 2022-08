Kahramanmaraş'taki art arda depremler sonrası tedirgin eden sözler!" Her an 7 ve civarında deprem olma olasılığı var"

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremler oldu. Son olarak 26 Temmuz'da Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4.4 şiddetindeki depremin arından Tevekkelli Mahallesi’ne yakınındaki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde kısa süreli panik yaşanmış, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları sarsıntı sonrası hastane dışına çıkmıştı. Ayrıca bu depremin ardından bölgede 37 deprem kaydedilmişti.

VATANDAŞLAR DİKEN ÜSTÜNDE

Vatandaşlar depremler nedeniyle diken üstünde hayatlarına devam ederken Sütçü İmam Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezi Müdürü Dr. Alican Kop, yaşanan depremleri değerlendirdi.

ARTÇI DEPREMLER YAŞANABİLİR

Söz konusu depremlerin Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Gölbaşı-Türkoğlu segmentinde meydana geldiğinin bilgisin veren Dr. Alican Kop, ilk depremin ardından 3-4 aylık süreçte artçı depremlerin yaşanabileceğini söyledi.

"BU SEGMENT 509 YILDIR DEPREM ÜRETMEMİŞ"

Depremin meydana geldiği Gölbaşı-Türkoğlu segmentinin önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Alican Kop, bu segmetin Kahramanmaraş'ın en büyük deprem kaynağı olduğunu belirterek," Çünkü bu segment 509 yıldır deprem üretmemiş bir segment. Biz yıllardır söylüyoruz ve birçok yer bilimci de bu segmenti Türkiye'deki en önemli sismik boşluklardan biri olarak tanımlıyordu. 1114 ve 1513 yıllarında deprem üretmiş bu segmentin 1513'ten beri deprem üretmediğini biliyoruz." diye konuştu.

"7 CİVARINDA DEPREM OLMA OLASILIĞI DEVAM EDİYOR"

Dulkadiroğlu ilçesindeki depremi anımsatan Alican Kop şunları söyledi:

"Dolayısıyla da bu deprem olmadan önce de söylüyorduk bu segment üzerinde her an 7 ve civarında deprem olma olasılığı var. Bu deprem, onu tetikleyen veya onun öncüsü şeklinde yorumlanacak bir deprem değil ama o segment üzerinde he an her saniye 7 civarında deprem olma olasılığı zaten vardı ve bugün de maalesef o olasılık devam ediyor"

