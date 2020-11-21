Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artışa geçerken bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısından kısıtlama ve yasak kararları çıkmıştı. Ayrıca birçok işletmenin faaliyetlerinin de durdurulmasına karar verilmişti. Bu kapsamda Kahvehaneler, kıraathane, çay ocağı kapandı mı? Çay ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ne zaman açılacak? sorularının yanıtları internet arama motorlarında merak edildiği için araştırılıyor. İşte detaylar...

KAHVEHANELAR, KIRAATHANE, ÇAY OCAĞI KAPANDI MI? NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen "Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler" konulu genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durduruldu. Nargile salonlarının da faaliyetlerine devam etmeme kararı sürecek. Çay ocakları faaliyetlerine devam edecekler.

ÇAY OCAKLARI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesine çay ocakları hafta içi saat 08.00'de açılacak, saat 20.00'de ise faaliyetlerine son verecek. Hafta sonu ise saat 10.00'da açılacak, 20.00'de kapanacak. Masa, sandalye ve tabureler kaldırılacak, sadece esnafa çay servisi yapılacak.

YASAKLAR BAŞLADI MI?

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19'la mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirler, dün saat 20.00'de uygulanmaya başlandı. Bugün de saat 20.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanacak.

Bu kapsamda, alışveriş merkezleri, market, berber ve kuaförler ile güzellik merkezleri saat 20.00'de kapandı.

Restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri, masa ve sandalyelerini toplayarak saat 20.00'den sonra sadece telefonla veya online sipariş üzerine paket servis hizmeti verdi.

Bugün saat 20.00 itibarıyla sinema salonları da yıl sonuna kadar kapatıldı. Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.

Polis ve zabıta ekiplerince ülke genelinde, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KORONAVİRÜS GENELGESİ

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde, yeni alınan Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin sık sorulan soruların cevaplarına yer verildi.

Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirler arası seyahat edebilecek.

20 yaş altı gençler ve çocuklar ise yanlarında veli/vasisi bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Yüz yüze eğitim kararı alınan anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğrencileriyle, bu yönde karar alınması halinde kreşlerdeki çocuklar, 20 yaş altındakiler için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Çocuklar ayrıca kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasisi nezaretinde, bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakımevlerine götürülebilecek.

Yüz yüze eğitim gören 20 yaş altı üniversite öğrencilerine üniversite yönetimlerince ders programını gösterir şekilde özel belge verilecek. Bu belgeyi ibraz eden 20 yaş altındaki öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

65 yaş ve üzerindeki çalışanlar, iş yerleriyle ilgili illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek.

KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler hangi yaş grubundan olursa olsun sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak.

İnşaat sektörü ve çalışanları genelge uyarınca istisna hükümleri kapsamında kaldığından, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Turistik faaliyetler kapsamında geçici süreyle ülkede bulunan yabancı turistler, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.