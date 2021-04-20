Süreç Film imzası taşıyan 'Kalp Yarası' dizisi izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kalp Yarası dizisi hangi gün, kanalda, saat kaçta oynuyor? İşte merak edile ayrıntılar...

KALP YARASI DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNUYOR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran dizinin ne zaman başlayacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Yıldız Hülya Bilban’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin çekimlerine mayıs ayında başlanacağı açıklandı. ATV kanalında yayınlanacak olan dizi Pazartesi günü saat 20.00'da izleyiciyle buluşuyor...

KALP YARASI KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosu ve konusuna dair detaylı içeriğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Kalp Yarası konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları kimler?