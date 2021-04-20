Açıklamasıyla tepki çekmişti! Mini elbisesiyle görüntülenen Öykü Çelik geri adım attı!Van depreminde ölen 10 can için sanıklara verilen hapis cezası para cezasına çevrildi!Huyumuz suyumuz iyice değişti! Altın gitti, kripto para geldi | Takı törenine kripto para damga vurduDaha İyi Bir Yarın filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? Nerede çekiliyor?ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 28 Haziran 2021 Pazartesi Müge Anlı izleBeran Saat lila bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti! Kenan Doğulu ile aşk pozu olay oldu!Kahraman şoför! Güzergah yönünü değiştirdi, çocukları YKS'ye yetiştirdiYaz sezonunun gözdesi butik turlarKronik hastalar 1 Temmuz'da işe başlayacak mı 2021? İdari izinler ne zaman bitiyor 2021?Powered by pride ne demek? Powered by pride anlamı ne? Taylan Antalyalı'nın tişörtü sosyal medyayı salladı!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kalp Yarası dizisi hangi gün, kanalda, saat kaçta oynuyor?

Kalp Yarası dizisi hangi gün, kanalda, saat kaçta oynuyor?

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kalp Yarası dizisi oyuncu kadrosunun açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Peki Kalp Yarası dizisi hangi gün, kanalda, saat kaçta oynuyor? Detaylar haberimizde...

Kalp Yarası dizisi hangi gün, kanalda, saat kaçta oynuyor?

Süreç Film imzası taşıyan 'Kalp Yarası' dizisi izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kalp Yarası dizisi hangi gün, kanalda, saat kaçta oynuyor? İşte merak edile ayrıntılar...

KALP YARASI DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNUYOR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran dizinin ne zaman başlayacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Yıldız Hülya Bilban’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin çekimlerine mayıs ayında başlanacağı açıklandı. ATV kanalında yayınlanacak olan dizi Pazartesi günü saat 20.00'da izleyiciyle buluşuyor...

KALP YARASI KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosu ve konusuna dair detaylı içeriğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Kalp Yarası konusu nedir? Kalp Yarası oyuncuları kimler?

Kalp Yarası dizisi hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT