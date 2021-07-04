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  3. Kanser tedavisi görüyordu! Boğaç Aksoy güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

Kanser tedavisi görüyordu! Boğaç Aksoy güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

Geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalandığını duyuran ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan oyuncu Boğaç Aksoy, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kanser tedavisi görüyordu! Boğaç Aksoy güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”da ‘Volkan komiser’ karakterine hayat veren Boğaç Aksoy’dan sevindiren haber geldi.

Lenfoma kanseriyle mücadele eden 31 yaşındak ünlü oyuncu Boğaç Aksoy sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 

"TÜMÖLERİN ÇOĞU GİTMİŞ"

Beklenen sonuçların geldiğini söyleyen Aksoy, "Tümörlerin çoğu gitmiş. Çok mutluyum. Mücadelemiz daha bitmedi ama çok az kaldı Allah’ın izniyle, yenen taraf biz olacağız. Bu tarif edilemez bir duygu..." şeklinde konuştu.

"UNUTAMAYACAĞIM BİR TECRÜBE"

Ne olursa olsun ayağa kalkıp devam edilmesi gerektiğini belirterek kendi gücünü yeniden keşfettiğini söyleyen Aksoy, "Yeni bir sayfa açıp, hayata, işime, sevdiklerime dört kolla sarılacağım... Bu dönem insana inanılmaz bir farkındalık katıyor. Çok büyük, zor ama unutamayacağım bir tecrübe oldu. Sizlerin varlığı, sevginiz ekstra güç verdi. Sayenizde moralim hep yüksekti. İyi ki varsınız..." dedi.

Kanser tedavisi görüyordu! Boğaç Aksoy güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

Oyuncu, tüm sevenlerine ve dua edenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı...

Kanser tedavisi görüyordu! Boğaç Aksoy güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

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