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  4. Kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapanma olacak mı? Yüz yüze eğitimde son durum ne? sorularına da yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

Kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapanma olup olmayacağı konusuna da açıklık getirdi.

Koronavirüsün Omicron varyantının dünyada oluşturduğu paniğe işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki son durumu da aktardı.

Yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın etkinliğine dikkat çekerek herhangi bir kapanma durumunun söz konusu olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini anımsattı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM ECEĞİZ"

Yüz yüze eğitimde son duruma ilişkin açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs tedbirlerine daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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