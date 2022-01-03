Kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapanma olup olmayacağı konusuna da açıklık getirdi.

Koronavirüsün Omicron varyantının dünyada oluşturduğu paniğe işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki son durumu da aktardı.

Yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın etkinliğine dikkat çekerek herhangi bir kapanma durumunun söz konusu olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini anımsattı.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM ECEĞİZ"

Yüz yüze eğitimde son duruma ilişkin açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs tedbirlerine daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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