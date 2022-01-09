Özellikle son hafta sıcaklıkların aniden düşüşü ile İstanbul'a beklenen karın ne zaman yağacağı sorusu akıllara geldi. Önceden önlemlerini almak isteyen vatandaşlar ve öğrenciler kar yağışı haberlerine yoğun ilgi göstererek internet ortamında araştırmalara başladı bile. Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2022? İşte uzman isimden kar tahminleri

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK 2022? İŞTE UZMAN İSİMDEN KAR TAHMİNLERİ

Son günlerde normallerin çok üzerinde seyreden hava sıcaklığının yerini soğuk hava alıyor. Hafta sonunda düşen sıcaklıklar, önümüzdeki hafta içi daha da düşecek ve yerini kar yağışına bırakacak. Gelen son bilgilere göre Marmara ve İstanbul'da da kar yağışı kendisini gösterecek.

Konuyla ilgili haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu hafta çarşamba günü, İstanbul'a kar geleceğini açıkladı.



Prof. Dr. Orhan Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"Kar geliyor. 12 Ocak Çarşamba günü kar, Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir. Perşembe günü Anadolu'ya kayar."

"Perşembe günü de Marmara'da kar görünüyor yeni verilere göre. İstanbul'da salı gecesi, çarşamba ve perşembe (13 Ocak) karla karışık yağmur ve kar görünüyor. Aynı günlerde iç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kar görülebilir. Sıcaklık 10 derece düşüyor."

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Sonuç olarak 12 - 13 ve 14 Ocak tarihlerinde sıcaklıkların eksi 4 dereceye kadar düşmesi ve İstanbul'un yüksek yerlerinde hafif şiddette kar yağışı görülmesi bekleniyor.