Kartal'da korkunç intihar! Pompalı tüfekle kafasına sıktı

Kartal'da 23 yaşındaki bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde pompalı tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti. Olayın ardından işten gelen ablası durumu görünce şoka uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise gencin cesedini alıp Adli Tıp morguna kaldırdı.