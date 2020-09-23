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  3. Kartal'da korkunç intihar! Pompalı tüfekle kafasına sıktı

Kartal'da korkunç intihar! Pompalı tüfekle kafasına sıktı

Kartal'da 23 yaşındaki bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde pompalı tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti. Olayın ardından işten gelen ablası durumu görünce şoka uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise gencin cesedini alıp Adli Tıp morguna kaldırdı.

İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 2. katındaki bir dairede yaşanan olayda ablasıyla yaşayan 23 yaşındaki Recep Can Özmen, ablası evde yokken evde bulunan pompalı tüfeği alıp canına kıydı. İşten dönen ablası ise durumu görünce sinir krizi geçirdi. Olayın ardından ihbar üzerine eve gelen 112 ekipleri gencin cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırırken poliste olayla ilgili inceleme başlattı.

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23 Eylül 2020 Çarşamba 08:58
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