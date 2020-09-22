Batman'da akıl almaz olay! Kalbi duran adam 2 saatlik kalp masajıyla hayata döndü
Batman'da şiddetli göğüs ağrısı ile gittiği hastanede kalbi duran 29 yaşındaki adam, doktorların yaklaşık 2 saat süren kalp masajı sonrası tekrardan yaşama tutundu. Ana damarlarından biri yüzde 100 tıkalı olan genç, yapılan anjiyonun ardından tekrar eski sağlığına geri döndü.
Batman Bölge Devlet Hastanesinde yaşanan olayda 29 yaşındaki Vefattin Bağ, göğüs ağrısı yüzünden geldiği hastanede kalbi durdu. Doktorların 2 saat boyunca yaptıkları müdahalelerle tekrardan kalbi atan Bağ, hayata geri döndü. O andaki durumu ise Vefattin Bağ kameralara böyle anlattı.
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22 Eylül 2020 Salı 15:29
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