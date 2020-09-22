Batman'da akıl almaz olay! Kalbi duran adam 2 saatlik kalp masajıyla hayata döndü

Batman'da şiddetli göğüs ağrısı ile gittiği hastanede kalbi duran 29 yaşındaki adam, doktorların yaklaşık 2 saat süren kalp masajı sonrası tekrardan yaşama tutundu. Ana damarlarından biri yüzde 100 tıkalı olan genç, yapılan anjiyonun ardından tekrar eski sağlığına geri döndü.