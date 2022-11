Kasım'da aşk başkadır! İşte bu ay romantizme doyacak olan 3 burç...

KOÇ BURCU (21 MART-20 NİSAN)

Kasım ayında romantik olarak en şanslı olacak burçlardan ilki sizsiniz sevgili Koçlar. Aşk size öyle bir gülecek ki, yaşamadığınız en güzel duyguları bu ay dolu dolu yaşayacak, kendinizi hayal aleminde gibi hissedeceksiniz. Sevgiye, şefkate ve ilgiye doyacağınız bu harika ayda duygusal olarak tatmin olduğunuz için diğer konulardaki başarılarınız da çorap söküğü gibi gelecek. Bu ay çok şanslısınız çok!

BOĞA BURCU (21 NİSAN-20 MAYIS)

Kasım ayında gerçek aşkı bulacak olan burçlardan biri de sizsiniz sevgili Boğalar. Eğer ilişkiniz yoksa bu ay harika bir birlikteliğe ilk adımı atıp aşka doyabilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa da bu ay partnerinizle olan bağınız harika bir şekilde güçlenecek. Sevgiye, ilgiye ve romantizme doyduğunuz, dolu dizgin bir aşk yaşadığınız bir ay olacak yani. Neydi? Kasım'da Boğayla aşk bir başkadır...

YENGEÇ BURCU (23 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Duygusal Yengeçler... Bu ay aşktan yana en şanslı burçlardan biri de tabii ki sizsiniz. Aşkı arıyor, aşkınıza sımsıkı sarılıyorsunuz. Bu ay öyle bir romantizm yaşayacaksınız ki ayaklarınız yerden kesilecek. Mutluluğun dibine vuracak, sizi aşağıya çeken her şeye ve herkese birer birer veda edeceksiniz. Aşk hayatınızda yakaladığınız mutluluk sizi her konuda bir adım ileriye taşıyacak. Işıl ışıl parlayacaksınız. Dikkatleri üzerinize toplayacak, ilişkiniz ve başarılarınızla herkesi kıskandıracaksınız. Siz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz sevgili Yengeçler. Aşk sizinle olsun!