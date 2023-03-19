Kastamonu'da 4 gündür aranan yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Olay, Kastamonu'nun Honsalar Mahallesi'nde yer alan Köklü Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan 78 yaşındaki Hilmi Buyrukçu’dan 4 gündür komşuları haber alamıyordu.

KOMŞULARI HABER ALAMAYINCA İHBARDA BULUNDU

Durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde Hilmi Buyrukçu'nun cansız bedeniyle karşılaştılar. Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.