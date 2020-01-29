Kavurmalı Pide nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kavurmalı Pide tarifi

Kavurmalı Pide malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Kavurmalı Pide nasıl yapılır? İşte günün yemeği ve tarifi..

Kavurmalı Pide Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için :

1 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta

Aldığı kadar un ( 4-5 bardak kafi)

İç malzemesi;

Kavurma

Tereyağı

Üzeri için:

1 adet yumurta sarisi

Kavurmalı Pide Tarifi Yapılışı