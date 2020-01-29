Kavurmalı Pide nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kavurmalı Pide tarifi
Gelinim Mutfakta'da yeni haftada gelinler Kavurmalı Pide yapacak. Gelinlerin yapacağı Kavurmalı Pide ise çeyrek altını almalarını sağlayacak. İşte 29 Ocak Çarşamba yemek tarifi.
Kavurmalı Pide malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Kavurmalı Pide nasıl yapılır? İşte günün yemeği ve tarifi..
Kavurmalı Pide Tarifi İçin Malzemeler
Hamuru için :
- 1 su bardağı ılık su
- 1 paket kuru maya
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yumurta
- Aldığı kadar un ( 4-5 bardak kafi)
İç malzemesi;
- Kavurma
- Tereyağı
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarisi
Kavurmalı Pide Tarifi Yapılışı
- Un hariç tüm malzemeleri karıştırıp mayalanmasını sağlıyoruz.
- Ardından azar azar unumuzu ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz.
- Ağzı kapalı derin bir kapta hamurumuzun 1 saat mayalanmasını bekliyoruz
- Ardından mayalanan hamurumuzu merdane yardımıyla uzunlamasına fakat ince bir şekilde açarak yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize yerleştiriyoruz.
- Ardından iç malzemesini ekliyoruz. Ben her pideye 3 yemek kaşığı kavurma ekledim, sizler dilediğiniz iç malzemeyle de yapabilirsiniz.
- Malzemesini eklediğimiz her pideyi kenarlarından malzemelerin ortasını açık bırakacak şekilde kıvırıyoruz.
- Kıvırdığımız yerlere yumurta sarısı sürerek 200 derece fırına verip pişmeye bırakıyoruz.
- Pidelerimizin üzeri tam anlamıyla kızarmadan kavurmaların üzerine göz kararı kaşar ve bir çay kaşığı tereyağı ekleyip iyice pişmesini bekliyoruz.
- Bu tariften beş büyük pide çıkmaktadır. Pişirme süremiz 25 dakika olup arzuya göre iç malzemesini kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Afiyet olsun.
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