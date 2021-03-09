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  3. Kayıp iki kardeşin hazin sonu! Cansız bedenleri asansör boşluğunda bulundu

Kayıp iki kardeşin hazin sonu! Cansız bedenleri asansör boşluğunda bulundu

İstanbul Çekmeköy'de dün öğle saatlerinden itibaren kayıp olan 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler, durumun ihbar edilmesinin ardından gelen ekiplerce akşam saatlerine doğru yaşadıkları evin arkasında inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda ölmüş halde bulundu.

Kayıp iki kardeşin hazin sonu! Cansız bedenleri asansör boşluğunda bulundu

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09 Mart 2021 Salı 09:46
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