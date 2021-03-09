Kayıp iki kardeşin hazin sonu! Cansız bedenleri asansör boşluğunda bulundu
İstanbul Çekmeköy'de dün öğle saatlerinden itibaren kayıp olan 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler, durumun ihbar edilmesinin ardından gelen ekiplerce akşam saatlerine doğru yaşadıkları evin arkasında inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda ölmüş halde bulundu.
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