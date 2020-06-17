Kayısı reçeli tarifi | Kayısı reçeli nasıl yapılır? Kuru kayısı reçeli tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ev yapımı, mis kokulu kayısı reçeli yapımı yaz aylarının muhteşem tatlarını kışın kahvaltı sofralarına taşımak isteyenler için merak konusu oldu. Kayısı reçelini yapmak için tazecik kayısılar şimdi tezgahları süslüyor. Peki kayısı reçeli nasıl yapılır? kuru kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli püf noktası nedir? İşte merak ettiğiniz tüm sorular ve kayısı reçeli tarifi haberimizde...

KAYISI REÇELİ TARİFİ

Kayısı Reçeli Malzemeleri

2 kg kayısı

2 kg şeker

1 tatlı kaşığı limon tuzu

KAYISI REÇELİ NASIL YAPILIR?

-Kayısıları yıkayıp ikiye bölün.

-Çekirdekleri fındık ya da ceviz kıracağı ile kırarak içlerini çıkartın.

-Kayısıları tencereye alarak üzerine toz şekeri dökün.

-Çekirdekleri de ekleyerek tencerenin kapağını kapatın.

-5-6 saat yada gece boyunca bu şekilde bekletin.

-Yaklaşık 35 dk kadar kaynatın.

-Ocaktan almadan 10 dk kadar önce limon tuzunu ilave edin.

-İstediğiniz kıvama geldiğinde ocaktan alın.

-Hala kaynamakta olan reçeli kavanozlara doldurarak kapağını sıkıca kapatın.

ŞEKERSİZ KAYISI REÇELİ TARİFİ

6 tane kayısının çekirdeğini çıkarıp ince bir şekilde doğrayın( yarım cm kadar).

Üzerine yarım su bardağı su ekleyin.

Tava da kayısılar yumuşayana kadar arada karıştırarak pişirin.

İçindeki çekirdekleri acı değilse onlarıda içine atın.

Piştikten sonra altını kapatıp ılımasını bekleyin.

İsteğe göre 1 tatlı kaşığı bal eklenebilir.

''Tatlandırıcı eklemeden de tadı gayet güzel oluyor.

Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun''

KURU KAYISI REÇELİ NASIL YAPILIR? TARİFİ

-3 su bardağı su

-1.5 kg toz şeker

-650 gr kuru kayısı

-2 çorba kaşığı limon suyu

Kuru kayısıları oniki su bardağı ılık suyla ıslatın ve şişmeleri için bir gün suda bekletin. Diğer bir tencereye üç su bardağı su ile toz şeker koyun ve orta ateşe yerleştirin. Karıştırarak şekeri eritin ve kaynamaya bırakın. Şurup koyulaşmaya başladığında, kayısıların suyunu süzüp tencerenin içine atın ve şurup tekrar koyu kıvamını buluncaya dek kaynatın. Reçel kıvamını bulduğunda, iki çorba kaşığı limon suyunu katıp, biraz karıştırın. Bir taşım kaynattıktan sonra tencereyi ateşten alıp, soğumaya bırakın. Sonra kuru cam kavanozlara boşaltın, soğuduğunda kavanozların kapaklarını kapatıp, serin bir yerde muhafaza edin.