Kaymakam güzel gelişmeyi duyurdu! Bitlis'in Hizan ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı

Koronavirüs salgının kontrol altına alınması için getirilen kısıtlamaların etkisi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine de yansırken Bitlis'in Hizan ilçesinden bu konuyu destekleyecek bir haber geldi. Hizan İlçesi Kaymakamı İkbak Yelek ilçedeki vaka sayısının sıfırlandığını duyurdu.

Kaymakam Yelek konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"14 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeni korona virüs vaka bulunmamaktadır. Bugün itibariyle de ilçemizde herhangi bir pozitif vaka bulunmamaktadır. Devletimiz tarafından hayata geçirilen sıkı tedbirlere harfiyen uymanız dolayısı ile hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, temizlik, maske ve mesafe kurallarına harfiyen uymaya devam etmemizin çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim"

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