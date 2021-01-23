Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Biden'ın yemin töreni sonrası skandal! 200 Ulusal Muhafız koronaya yakalandıNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 23 Ocak Cumartesi 2021Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başladıİsmail Çokçalış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray'a transfer olacak mı?Kısıtlamaları hiçe sayan Belediye başkanının doğum günü kutlaması olay oldu!Tarım Bakanı Pakdemirli net konuştu! Gıda fiyatları düşer mi?Bayburt, Sibirya soğuklarıyla buz tuttu! Hava sıcaklığı sıfırın altında -22'yi gördüGalatasaray, Henry Onyekuru transferini bitirdi
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kaymakam güzel gelişmeyi duyurdu! Bitlis'in Hizan ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı

Kaymakam güzel gelişmeyi duyurdu! Bitlis'in Hizan ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı

Bitlis'in Hizan İlçesi Kaymakamı İkbak Yelek, ilçedeki koronavirüs vaka sayısının sıfırlandığını açıkladı.

Kaymakam güzel gelişmeyi duyurdu! Bitlis'in Hizan ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı

Koronavirüs salgının kontrol altına alınması için getirilen kısıtlamaların etkisi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine de yansırken Bitlis'in Hizan ilçesinden bu konuyu destekleyecek bir haber geldi. Hizan İlçesi Kaymakamı  İkbak Yelek ilçedeki vaka sayısının sıfırlandığını duyurdu.

Kaymakam Yelek konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

 "14 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeni korona virüs vaka bulunmamaktadır. Bugün itibariyle de ilçemizde herhangi bir pozitif vaka bulunmamaktadır. Devletimiz tarafından hayata geçirilen sıkı tedbirlere harfiyen uymanız dolayısı ile hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, temizlik, maske ve mesafe kurallarına harfiyen uymaya devam etmemizin çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim" 

Kaymak güzel gelişmeyi duyurdu! Bitlis'in Hizan ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! Bugün itibariyle yasaklandıSon dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! Bugün itibariyle yasaklandı

Tokat'tan korkutan haber: 10 kişide mutant koronavirüs tespit edildi!Tokat'tan korkutan haber: 10 kişide mutant koronavirüs tespit edildi!

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT