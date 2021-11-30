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Kayseri Yağlaması nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında sergilenen her bir lezzet gündem konusu oluyor. Son programda Kayseri Yağlaması lezzete yer verildi. İzleyiciler bu nefis yemeğin tarifini araştırıyorlar. Peki, Kayseri Yağlaması nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi!

Kayseri Yağlaması nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi!

İsminden de anlaşılabileceği gibi Kayseri bölgesine ait olan Kayseri Yağlaması Türk mutfağının en gözde tarifleri arasında yer almaktadır. Yoğrulan ve yumuşacık bir kıvama sahip olan hamur, tek tek açılmaktadır. Ve içerisine hafif sulu bir harç eklenerek yapılmaktadır. MasterChef programında yapıldıktan sonra ise izleyicilerin oldukça ilgisini çekmiştir. Bu bağlamda, Kayseri Yağlaması nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi ve detayları...

Kayseri Yağlaması nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi!

KAYSERİ YAĞLAMASI (ŞEBİT) MALZEMELER

Bazlama hamuru için:

4 su bardağı un
Bir tutam tuz
Yarım paket yaş maya 
1 çay bardağı su

Harcı için:

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı
30 gram margarin veya tereyağı
300 gram kıyma 
2 soğan
3 domates 
Tuz
Karabiber
Bir yemek kaşığı salça
Yarım çay bardağı su

Kayseri Yağlaması nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi!

KAYSERİ YAĞLAMASI (ŞEBİT) NASIL YAPILIR?

Hamur için gereken malzemeler bir kaba alarak yoğurulur. Üzerini nemli bir bezle örtülerek 20 dakika kadar dinlendirilir.

Mayalanmış hamur küçük bezeler haline getirilir. Merdaneyle 15 cm çapında açılır. Tava tereyağı ve margarinle yağlanarak hamurun iki tarafı da pişirilir.

İç harcı için margarin veya tereyağı bir tencerede eritilir. Kıymaya eklenerek kavrulur.

Yemeklik doğranan soğan, küp doğranan domates ve ayçiçek yağı eklenir ve pişirmeye devam edilir.

Yarım bardağı su eklenerek bir müddet daha pişirilir. Tuz ve karabiber katılarak tatlandırılır.

Kıymalı harç yağlamaların arasına sırayla konulur ve üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilerek servis edilir.

Afiyet olsun...

Kayseri Yağlaması nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kayseri Yağlaması (Şebit) tarifi!

KAYSERİ YAĞLAMASI (ŞEBİT) PÜF NOKTALARI

Pide türüne göre yufka hamurunun daha ince olarak açılması gerekmektedir.

İsteğe göre üst üste koymak yerine, dürüm halinde de servis edilebilir.

İç harcında bulunan malzemeler iyice karışana kadar yoğrulmalıdır.

Genellikle kıyma ile hazırlanan yağlama, kuşbaşı tavuk eti ile hazırlanabilmektedir.

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