Kedi dili Pastası nasıl yapılır? Kedi dili Pastası tarifi

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gelinlerin kıyasıya yarışacağı günün yemeği ‘Kedi dili Pastası’ oldu. Günün yemeğinin açıklanmasıyla izleyiciler Kedi dili Pastası nasıl pişirilir? Kedi dili Pastası için hangi malzemeler gerekli? Kedi dili Pastası nasıl pişirilir?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte Kedi dili Pastası malzemeleri ve Kedi dili Pastası tarifi...

KEDİ DİLİ PASTASI TARİFİ

Malzemeler:

24 adet kedi dili

1,5 yemek kaşığı un

1,5 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı süt

1 adet muz

1 avuç beyaz çikolata

Islatmak için Malzemeler

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için Malzemeler

2 su bardağı bitter çikolata

3-4 yemek kaşığı krema

Yapılışı:

Küçük bir sos tenceresi içerisinde süt, un, nişasta ve toz şekerini kendi içinde ocağa koymadan bir tur çırpın. Ardından ocağa alın ve orta ateşte sürekli çırparak akışkan krema kıvamına gelene kadar pişirin.

Pişen kremanızın içerisine bir muzu ezerek ilave edin. Ardından beyaz çikolatayı da ekleyip karıştırın. Çikolata tamamen eridikten sonra kenara alın.

Bir kabın içerisinde oda sıcaklığındaki sütü ve şekeri çırpın. Kedi dillerini bu sütün içerisine batırıp çıkartın ve cam bir servis kabının içerisine dizin. Üzerine hazırladığınız kremayı gezdirin. Üstüne yeniden süte batırılıp çıkartılarak hafif yumuşatılmış kedi dilinden dizin. Onun da üzerine kalan tüm kremayı gezdirip hafif soğuması için kenara alın.

Küçük bir karıştırma kabı içerisine bitter çikolatayı koyun. Bain marie usulü çikolatayı su buharında eritin. Eriyen çikolatayı ocaktan alın ve karıştırarak ısısının hafif düşmesini sağlayın. İçerisine kremayı ilave edin ve kesilmemesi için hızlı hızlı çırpın. Hazırladığınız tatlının üzerine çikolata sosunu gezdirip üzerini düzelttikten bir süre oda sıcaklığında bekletin, sonra dolaba kaldırıp soğumaya bırakın. Dilimleyerek servis edin.