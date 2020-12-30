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  3. Kemal Ayyıldız kimdir, nereli? Aylin Sözer'in katili kim? Kemal Ayyıldız tutuklandı mı?

Kemal Ayyıldız kimdir, nereli? Aylin Sözer'in katili kim? Kemal Ayyıldız tutuklandı mı?

Türkiye'yi bir anda ayağa kaldıran İstanbul Maltepe'deki kadın cinayetinde yeni gelişmeler ardı ardına geliyor. Özel bir üniversitede akademisyen olan Aylin Sözer Çapan'ı boğazını kestikten sonra yakarak öldüren katil zanlısı Kemal Ayyıldız hakkında yeni bilgiler elde edildi. Peki Kemal Ayyıldız kimdir, nereli? Aylin Sözer'in katili kim? Kemal Ayyıldız tutuklandı mı?

Kemal Ayyıldız kimdir, nereli? Aylin Sözer'in katili kim? Kemal Ayyıldız tutuklandı mı?

Herkesi derinden etkileyen Maltepe'deki vahşi cinayet sonrası katil ve olay hakkında araştırmalar hızlandı. 48 yaşındaki öğretim görevlisi Aylin Sözer Çapan 2 gün zorla tutulduğu evde dün sabah Kemal Ayyıldız isimli erkek tarafından caniye öldürüldü. Olayın ardından Kemal Ayyıldız kimdir, nereli? Aylin Sözer'in katili kim? Kemal Ayyıldız tutuklandı mı? soruları gündemde yer edinmeye başladı. 

AYLİN SÖZER ÇAPAN'IN KATİLİ KİM?

Kemal Ayyıldız, Sözer'i tanıdığını ve cinayet günü sabah saat 08.00 sıralarında kadının evine gittiğini söyledi.  Ayyıldız'ın ifadelerine göre evde bir süre konuştuktan sonra aralarında bir tartışma çıktı ve sonunda Ayyıldız, Sözer'in boğazını keserek öldürdü.

Kemal Delbe kimdir, nereli? Aylin Sözer'in katili kim? Kemal Delbe tutuklandı mı?

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili detayları şöyle anlattı;

 "Aylin Sözer'in yakınları ondan haber alamayınca polisi arıyorlar. Ve polis ekipleri o eve gidiyor. Kapıyı çalıyorlar, zorluyorlar. Polisin geldiğini anlayınca zanlı bu defa dayanıcı bir maddeyle evi yakmaya çalışıyor. Hatta polis kapıya barikat kuruyor. Zanlı kapıyı açan polisi de yakmaya çalışıyor. Orada da bir hamlesi var. Ve zanlı gözaltına alındı. Şu anda zanlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından sorgulanıyor.

Niye evi yaktıklarını sorduklarında ise; olaya bir hırsızlık süsü vermek için bu işlemi yaptığını da söylüyor. Sabah kadar bu sorgu sürecek fiziki deliller aranacak. İşin netliği sabaha kadar devam edecek."

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Kemal Delbe kimdir, nereli? Aylin Sözer'in katili kim? Kemal Delbe tutuklandı mı?

KEMAL AYYILDIZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cinayet sonrası gözaltına alınan katilin ilk ifadesinde 32 yaşında olduğu ve inşaatlarda işçilik yaptığını söylediği öğrenildi. Haber sitelerinde soyadı Ayyıldız diye geçen katilin gerçek soyadının Ayyıldız olduğu ortaya çıktı. 

Kemal Delbe kimdir, nereli? Aylin Sözer'in katili kim? Kemal Delbe tutuklandı mı?

KEMAL AYYILDIZ TUTUKLANDI MI?

Ayyıldız ilçe polisi merkezindeki ilk sorgusunun ardından zanlı sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde bulunan Cinayet Büro'ya getirildi. Ayyıldız, çıkarıldığı nöbetçe mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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