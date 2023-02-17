Kemal Gümüş kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, ne mezunudur? Kemal Gümüş'ün biyografisi

Sözcü TV'nin sahibi Burak Akbay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne mezunu? Burak Akbay'ın biyografisi

Çok tecrübeli ve deneyimli gazeteci ve televizyoncu olan Kemal Gümüş, yeni kurulan Sözcü Televizyonun transfer olması üzerine Kemal Gümüş kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, ne mezunudur? diye araştırmaya başladılar. İşte Kemal Gümüş'ün biyografisi

KEMAL GÜLMÜŞ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu olan Kemal Gülmüş, meslek hayatına 1985 yılında Sabah Gazetesi’nde başladı.

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Gülmüş, ardından ATV, CNN Türk ve DHA’da çalıştı. Kemal Gümüş en son olarak yeni kurulan Sözcü TV'ye transfer oldu.

Muhabirlik, Editörlük, Yurt Haber Müdürlüğü ve son olarak Genel Müdür Yardımcılığı yapan deneyimli isim, evli ve bir kız çocuğu babası.

Kemal Gümüş'ün kaç doğumlu olduğu ve nereli olduğu bilinmemektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorum bölümünden bizlere bildirebilirsiniz.

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