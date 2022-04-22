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Kemal Kılıçdaroğlu'nun karısının giyindiği kazak, elektrik faturasından pahalı çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı! "Bir kazak aylık faturaya bedel!"

Kemal Kılıçdaroğlu, önceki fatura protestosu için eşiyle akşam mum ışığında canlı yayın açtı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun kazağının fiyatı ortaya çıkınca "Karına kazak alacağına faturanı öde" yorumları da beraberinde geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun karısının giyindiği kazak, elektrik faturasından pahalı çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı! "Bir kazak aylık faturaya bedel!"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evine gelen faturayı ödemeyince, geçtiğimiz gün elektrikleri kesildi. Reklam için fırsat yakalayan CHP lideri, önceki akşam karısı Selvi Kılıçdaroğlu ile mum ışığında canlı yayın gerçekleştirdi. Selvi Kılıçdaroğlu'nun üzerine giyindiği pembe ve turuncu detaylı kazağı, ödemedikleri faturadan daha pahalı çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun karısının giyindiği kazak, elektrik faturasından pahalı çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı! Bir kazak aylık faturaya bedel!

"BİR KAZAK, AYLIK FATURAYA BEDEL"

Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu çifti, kamera karşısında halka seslendi. Çekim esnasında Selvi Kılıçdaroğlu'nun hoşnutsuz tavırları sosyal medyanın gündemine otururken, üzerindeki kazağın fiyatı da ortaya çıktı. Ödenmeyen elektrik faturası 1.030 TL olan Kılıçdaroğlu'nun eşinin kazağı Beymen Club marka ve 1.199 TL çıktı. Fiyatı ifşa olan kıyafetin hemen ardından "Bir kazağa bu kadar para vereceğinize faturanızı ödeseydiniz" ve "Bir kazak, aylık faturaya bedel" şeklinde yorumlar beraberinde geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun karısının giyindiği kazak, elektrik faturasından pahalı çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı! Bir kazak aylık faturaya bedel!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun karısının giyindiği kazak, elektrik faturasından pahalı çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı! Bir kazak aylık faturaya bedel!

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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