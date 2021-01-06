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  3. Kendini 'Mehdi' sanan Gökçen isimli kadından Erdoğan'a ve devlete hakaret içeren sözler!

Kendini 'Mehdi' sanan Gökçen isimli kadından Erdoğan'a ve devlete hakaret içeren sözler!

Kadınların İslam'da olmamasına rağmen zorla kapatıldığını savunan Gökçen isimli kadının youtube kanalından 6 Ekim 2020 yılında paylaştığı bir videoya çokça tepki yağdı. Videoda virüs önlemlerini eleştiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vekillerin asılacağını söyleyip devlete küfür eden kadına halktan olumsuz yorum geldi.

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06 Ocak 2021 Çarşamba 14:23
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