Kendini 'Mehdi' sanan Gökçen isimli kadından Erdoğan'a ve devlete hakaret içeren sözler!

Kadınların İslam'da olmamasına rağmen zorla kapatıldığını savunan Gökçen isimli kadının youtube kanalından 6 Ekim 2020 yılında paylaştığı bir videoya çokça tepki yağdı. Videoda virüs önlemlerini eleştiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vekillerin asılacağını söyleyip devlete küfür eden kadına halktan olumsuz yorum geldi.