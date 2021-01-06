Kendini 'Mehdi' sanan Gökçen isimli kadından Erdoğan'a ve devlete hakaret içeren sözler!
Kadınların İslam'da olmamasına rağmen zorla kapatıldığını savunan Gökçen isimli kadının youtube kanalından 6 Ekim 2020 yılında paylaştığı bir videoya çokça tepki yağdı. Videoda virüs önlemlerini eleştiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vekillerin asılacağını söyleyip devlete küfür eden kadına halktan olumsuz yorum geldi.
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06 Ocak 2021 Çarşamba 14:23
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