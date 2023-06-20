Ketoral Şampuan Nedir, Ne İçin Kullanılır? Ketoral Şampuan Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL?

Ketokonazol tinea versicolor seboreik dermatit ve kepek gibi cilt enfeksiyonlarına neden olan mantarları kontrol etmek için kullanılan bir ilaçtır. Ketoral şampuan mantar enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir. Saç derisindeki mantar enfeksiyonları genellikle kepek kaşıntı kızarıklık ve pullanma gibi belirtilerle kendini gösterir. Ketoral şampuan bu belirtileri hafifletmeye ve mantar enfeksiyonunu kontrol altına almaya yardımcı olur. Peki, kullanım rahatlığı ve hızlı etki gösteren Ketoral şampuan fiyatı ne kadar, kaç TL?

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Ketoral Şampuan Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Ketoral şampuanın ana etken maddesi olan ketokonazol mantar hücrelerinin zar yapısını etkileyerek çoğalmalarını engeller. Bu şekilde mantarların büyümesi ve yayılması kontrol altına alınır. Ayrıca ketokonazol, saç derisindeki iltihaplanmayı azaltır ve kaşıntıyı giderir. Ketoral şampuanın kullanımı oldukça basittir. Şampuanı saçınıza ve saç derinize uygulayarak nazikçe masaj yaparak köpürtün. Ardından 3-5 dakika bekleyin ve bol suyla durulayın. Genellikle haftada 2-3 kez kullanılır. Ancak doktorunuz farklı bir kullanım talimatı verdiyse ona uyun.

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Ketoral Şampuanın Fiyatı ve Kullanım Talimatları

Ketoral şampuan genellikle güvenli ve yan etkisi az olan bir üründür. Ancak bazı insanlar cilt hassasiyeti veya alerjik reaksiyonlar geliştirebilir. Bu nedenle, kullanmadan önce talimatları dikkatlice okumanız ve doktorunuza danışmanız önemlidir. Ketoral şampuanın fiyatı marka satış noktası ve bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir. Fiyatlar ayrıca şişenin boyutuna da bağlı olabilir. Genellikle 100 ml bir ketoral şampuanın fiyatı ortalama olarak 20-40 TL arasında değişebilir. Ancak güncel fiyat bilgisini almak için yerel eczaneleri veya çevrimiçi eczane platformlarını kontrol etmeniz önerilir. Ketoral şampuanı kullanmadan önce doktorunuza danışmanız ve talimatları doğru şekilde takip etmeniz gerekmektedir.

Ketoral Şampuan Kaç Gün Kullanılmalı?

Kepeklenme, kuru, yağlı kabuklu cilt için; haftada iki kez şampuanı kullanmaya başlayın. İki haftadan dört haftaya kadar her 3 ya da 4 gün şampuanı kullanmalısınız. Sonrasında semptomların geri gelmesini önlemek için şampuanı her 1-2 haftada bir kez kullanmalısınız.

Ketoral Şampuan Vücutta Kullanılır Mı?

Mantar, seboreik dermatit gibi sebeplerle saçta oluşan kepek, kaşıntı ve döküntülere karşı kullanılabilecek öksürük şurubu görünümlü şampuan. Vücutta da kullanılabiliyor.

Mantar Enfeksiyonlarının Tedavisinde

Saçlarda mantar

Saçkıran

Saç ekimi sonrası

Kafa derisindeki sivilceler,

Hormon aktivitesinin dengelenmesinde

Genetik saç dökülmelerinde

Kepek

Seboreik dermatit

Ketoral Şampuan Faydaları

Ketoral Şampuan;

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde Ketoral Şampuan, antifungal bir ilaçtır.

Enfeksiyona neden olan mantarın büyümesini önleyerek ve durdurarak çalışır.

Saç derisi ve saçtaki enfeksiyonların tedavisine yardımcı olur.

Tedavinin dozu ve süresi, ne için tedavi edildiğinize bağlı olacaktır.

Tüm tedavi sürecini tamamladığınızdan emin olun.

Bu, enfeksiyonun tamamen iyileşmesini sağlayacak ve geri dönmesini önleyecektir.

Ketoral Şampuanın Yan etkileri

Çoğu yan etki herhangi bir tıbbi müdahale gerektirmez ve vücudunuz ilaca alıştıkça kaybolur. Devam ederlerse veya onlar için endişeleniyorsanız doktorunuza danışın.

Diğer şampuanlara karıştırılarak kullanılması ciddi yan etkilere neden olabilir.

Olası yan etkileri:

Saç derisinde kuruluk

Saç renginin değişmesi

Anormal saç dokusu

Kaşıntı

Yanma hissi

Kurdeşen

Aşırı duyarlılık

Şişme

Tahriş olmuş cilt

Azalan trombositler

Kanama

Ereksiyona ulaşamama

Böbreküstü bezlerinden hormon sentezinin blokajı

Hazımsızlık

Folikülit

Uyuşma

Kusma

Mide bulantısı

Artan gözyaşları

Karın ağrısı

İshal

Rahatsızlık

Saç kaybı

Cilt soyulması,

Yapışkan cilt

Uygulama yeri kanaması

Tahriş

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Baş dönmesi

Güneş ışığına karşı hoşgörüsüzlük

Karıncalanma

Erkeklerde meme büyümesi

Uyuşukluk

İltihap Baş ağrısı

Azalan sperm sayısı

Menstrüel bozukluklar

Bu şampuanı kullanacaksanız kutunun üzerini iyice okuyun ve içindeki maddelere alerjiniz olmadığından emin olun. Bir kişi anafilaksi adı verilen şiddetli bir alerjik reaksiyon yaşarsa, acil tıbbi yardım almalıdır.

Anafilaksi semptomları şunları içerir: