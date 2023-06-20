Ketoral Şampuan Nedir, Ne İçin Kullanılır? Ketoral Şampuan Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL?

Ketokonazol tinea versicolor seboreik dermatit ve kepek gibi cilt enfeksiyonlarına neden olan mantarları kontrol etmek için kullanılan bir ilaçtır. Ketoral şampuan mantar enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir. Saç derisindeki mantar enfeksiyonları genellikle kepek kaşıntı kızarıklık ve pullanma gibi belirtilerle kendini gösterir. Ketoral şampuan bu belirtileri hafifletmeye ve mantar enfeksiyonunu kontrol altına almaya yardımcı olur. Peki, kullanım rahatlığı ve hızlı etki gösteren Ketoral şampuan fiyatı ne kadar, kaç TL?
Ketoral Şampuan Nedir, Ne İçin Kullanılır?
Ketoral şampuanın ana etken maddesi olan ketokonazol mantar hücrelerinin zar yapısını etkileyerek çoğalmalarını engeller. Bu şekilde mantarların büyümesi ve yayılması kontrol altına alınır. Ayrıca ketokonazol, saç derisindeki iltihaplanmayı azaltır ve kaşıntıyı giderir. Ketoral şampuanın kullanımı oldukça basittir. Şampuanı saçınıza ve saç derinize uygulayarak nazikçe masaj yaparak köpürtün. Ardından 3-5 dakika bekleyin ve bol suyla durulayın. Genellikle haftada 2-3 kez kullanılır. Ancak doktorunuz farklı bir kullanım talimatı verdiyse ona uyun.
Ketoral Şampuanın Fiyatı ve Kullanım Talimatları
Ketoral şampuan genellikle güvenli ve yan etkisi az olan bir üründür. Ancak bazı insanlar cilt hassasiyeti veya alerjik reaksiyonlar geliştirebilir. Bu nedenle, kullanmadan önce talimatları dikkatlice okumanız ve doktorunuza danışmanız önemlidir. Ketoral şampuanın fiyatı marka satış noktası ve bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir. Fiyatlar ayrıca şişenin boyutuna da bağlı olabilir. Genellikle 100 ml bir ketoral şampuanın fiyatı ortalama olarak 20-40 TL arasında değişebilir. Ancak güncel fiyat bilgisini almak için yerel eczaneleri veya çevrimiçi eczane platformlarını kontrol etmeniz önerilir. Ketoral şampuanı kullanmadan önce doktorunuza danışmanız ve talimatları doğru şekilde takip etmeniz gerekmektedir.
Ketoral Şampuan Kaç Gün Kullanılmalı?
Kepeklenme, kuru, yağlı kabuklu cilt için; haftada iki kez şampuanı kullanmaya başlayın. İki haftadan dört haftaya kadar her 3 ya da 4 gün şampuanı kullanmalısınız. Sonrasında semptomların geri gelmesini önlemek için şampuanı her 1-2 haftada bir kez kullanmalısınız.
Ketoral Şampuan Vücutta Kullanılır Mı?
Mantar, seboreik dermatit gibi sebeplerle saçta oluşan kepek, kaşıntı ve döküntülere karşı kullanılabilecek öksürük şurubu görünümlü şampuan. Vücutta da kullanılabiliyor.
- Mantar Enfeksiyonlarının Tedavisinde
- Saçlarda mantar
- Saçkıran
- Saç ekimi sonrası
- Kafa derisindeki sivilceler,
- Hormon aktivitesinin dengelenmesinde
- Genetik saç dökülmelerinde
- Kepek
- Seboreik dermatit
Ketoral Şampuan Faydaları
Ketoral Şampuan;
- Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde Ketoral Şampuan, antifungal bir ilaçtır.
- Enfeksiyona neden olan mantarın büyümesini önleyerek ve durdurarak çalışır.
- Saç derisi ve saçtaki enfeksiyonların tedavisine yardımcı olur.
- Tedavinin dozu ve süresi, ne için tedavi edildiğinize bağlı olacaktır.
- Tüm tedavi sürecini tamamladığınızdan emin olun.
- Bu, enfeksiyonun tamamen iyileşmesini sağlayacak ve geri dönmesini önleyecektir.
Ketoral Şampuanın Yan etkileri
Çoğu yan etki herhangi bir tıbbi müdahale gerektirmez ve vücudunuz ilaca alıştıkça kaybolur. Devam ederlerse veya onlar için endişeleniyorsanız doktorunuza danışın.
Diğer şampuanlara karıştırılarak kullanılması ciddi yan etkilere neden olabilir.
Olası yan etkileri:
- Saç derisinde kuruluk
- Saç renginin değişmesi
- Anormal saç dokusu
- Kaşıntı
- Yanma hissi
- Kurdeşen
- Aşırı duyarlılık
- Şişme
- Tahriş olmuş cilt
- Azalan trombositler
- Kanama
- Ereksiyona ulaşamama
- Böbreküstü bezlerinden hormon sentezinin blokajı
- Hazımsızlık
- Folikülit
- Uyuşma
- Kusma
- Mide bulantısı
- Artan gözyaşları
- Karın ağrısı
- İshal
- Rahatsızlık
- Saç kaybı
- Cilt soyulması,
- Yapışkan cilt
- Uygulama yeri kanaması
- Tahriş
- Aşırı duyarlılık reaksiyonları
- Baş dönmesi
- Güneş ışığına karşı hoşgörüsüzlük
- Karıncalanma
- Erkeklerde meme büyümesi
- Uyuşukluk
- İltihap Baş ağrısı
- Azalan sperm sayısı
- Menstrüel bozukluklar
Bu şampuanı kullanacaksanız kutunun üzerini iyice okuyun ve içindeki maddelere alerjiniz olmadığından emin olun. Bir kişi anafilaksi adı verilen şiddetli bir alerjik reaksiyon yaşarsa, acil tıbbi yardım almalıdır.
Anafilaksi semptomları şunları içerir:
- Hırıltılı solunum
- Bayılmak
- Boğuk ses
- Gögüsde sıkıntı
- Kurdeşen
- İshal
- Yutma güçlüğü
- Yaklaşan kıyamet hissi