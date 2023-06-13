Kılıçdaroğlu'nun kafası karışık! Aynı konuşmada iki farklı mesaj verdi!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam bir şekilde yanaştıracağım. Değişimin önünü tıkayan bir kişi olmadım, sonuna kadar açacağım" dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun kafası karışık! Aynı konuşmada iki farklı mesaj verdi!

Eleştirilere karşılık olarak, gelecekteki kurultayda aday olup olmayacağı merak konusu olan Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında iki farklı mesaj iletti. Seçimlerden sonra ilk kez partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam bir şekilde götürmek yine kaptanın sorumluluğundadır. Herkes bilsin ki, gemiyi sağlam bir şekilde limana götüreceğim" diyerek mevcut koltuğundan ayrılmayı düşünmediğine işaret etti. Ayrıca, "Kapımız her aydınlığa açıktır. Değişimi engellemeyeceğim. Mücadelelerin sonunda hiç kimse şüphe etmesin, mutlaka zafer kazanacağız" şeklinde değişim mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu'nun kafası karışık! Aynı konuşmada iki farklı mesaj verdi!

ÖZGÜR ÖZEL DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, Özgür Özel'in ifadesi gözlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından son grup toplantısında gözyaşlarıyla kameralara poz veren Özgür Özel, seçim sonrası gerçekleştirilen grup toplantısında ise Kılıçdaroğlu'nu düşünceli bir ifadeyle dinledi.

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