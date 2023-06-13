Yunanistan'da Türklere tehdit! Oy vermezseniz yardımı keseriz!

Yunanistan'da 25 Haziran'daki genel seçime yaklaşırken gerilim artmaya devam ediyor. Miçotakis'in partisinden bazı üyeler, ardı ardına Batı Trakya'daki Türk azınlığı hedef almaya devam etti. Son olarak, parti sözcüsü kendi adaylarına oy vermeyenlerin Yunan vatandaşlık haklarına sahip olamayacaklarını iddia etti.

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Yunanistan'da Türklere tehdit! Oy vermezseniz yardımı keseriz!

Türk azınlığın Yunanistan'da yaşadığı sorunlar, 21 Mayıs'taki seçim sonrasında daha da önemli hale geldi.

Genel seçim sonucunda hiçbir parti hükümet kuramadığı için Yunanistan, 25 Haziran'da tekrar sandığa gidiyor.

Rekabet kızıştıkça Türk azınlığa yönelik baskı ve tehdit edici ifadeler artış gösteriyor.

21 Mayıs'taki seçimde Batı Trakya bölgesinden 4 Türk milletvekili seçildi, bu durum eski iktidar partisi Yeni Demokrasi'yi rahatsız etti.

VATANDAŞLIK TEHDİTİ

Kiryakos Miçotakis, eski Başbakan ve parti lideri olarak Türk milletvekillerini hedef alan açıklamalar yaptı. Bunun ardından Miçotakis'in ablası ve eski Yunan Dışişleri Bakanlarından Dora Bakoyanni tehditler savurdu. Batı Trakya'yı ziyaret ederken, bölge halkı tarafından kendilerine oy verilmemesi durumunda yardımlarının kesileceğini söyledi.

Son olarak, Yeni Demokrasi Partisi'nin sözcüsü Akis Skertsos da tehdit edici açıklamalara katıldı.

Bir televizyon programında yaptığı konuşmada, azınlığı vatandaşlık haklarıyla tehdit etti. SYRIZA'dan aday olan Özgür Ferhat ve Hüseyin Zeybek'e oy verenlerin Yunan vatandaşlık haklarına sahip olamayacaklarını iddia etti.

Bu tehditlerin ardından Türk milletvekillerinin listesini yayınlayan SYRIZA lideri Aleksis Çipras, geçici Başbakan İoannis Sarmas ile görüştü. Söylemlerin ulusal tehlikelere yol açabileceğine dikkat çekti.

Yunanistan'da Türklere tehdit! Oy vermezseniz yardımı keseriz!

DEMOKRASİYE SAYGISIZLIK

Batı Trakya'daki Türk dernekleri, tehditkar ve ırkçı söylemlere tepki gösterdi. İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, tehditlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu da tehditvari söylemlerin azınlıkları rencide ettiğine dikkat çekti ve bu tutumun değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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