Polisten unutulmayacak jest: Kırklareli’nde çocuklara uçurtma şenliği düzenledi

Kırklareli'nde polisten çocuklara uçurtma şenliği ve piknik etkinliği düzenlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Gölgeni Arkanda Bırak" Projesi çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yapılan çalışmalar ile tespit edilen 09-15 yaş aralığında bulunan ve daha önce hiçbir sosyal faaliyete katılma imkânı bulamamış 100 çocuğa yönelik program düzenlendi. Çocuklar arasında birlik kardeşlik bağı oluşturmak, birlikte sosyal faaliyette bulunmalarını sağlamak ve devlete olan aidiyet bağlarını güçlendirmek amacıyla şehir stadyumu yeni sentetik sahada uçurtma şenliği ve piknik etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlik ile hedef grubu çocukların eğlenceli zaman geçirerek devletin sıcak ve samimi yüzünü görmeleri sağlanmaya ve devlete olan aidiyet duyguları güçlendirilmeye çalışıldı.

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UNUTULMAYACAK NEŞELİ BİR GÜN HATIRALARINA EKLENDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis ağabey ve ablalarıyla birlikte uçurtma uçurma heyecanı ve coşkusunu yaşayan çocuklar için unutamayacakları neşeli bir gün hatıralarına eklendi.

Etkinliğe farklı okullardan katılan, uçurtmalarını uçuran çocuklar gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu ve bu etkinlik sayesinde sosyalleşip, birlikteliklerini güçlendirme şansı buldu.

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