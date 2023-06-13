Belediye Başkanı tutuklandı! İhaleye fesat karıştırma!

Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli, 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yapılan operasyonda Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç dahil olmak üzere 5 zanlı tutuklandı.

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Belediye Başkanı tutuklandı! İhaleye fesat karıştırma!

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve verilen talimat doğrultusunda, Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ve Hatay'da 9 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye şirket müdürü Uğur Laçin, iş adamları Rıza Doğaç ve Erhan Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Belediye Başkanı tutuklandı! İhaleye fesat karıştırma!

5 zanlı, adliyeye sevk edildi ve hakimlik tarafından tutuklandı. Zanlıların adliyeye sevk edilirken polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

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