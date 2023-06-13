Belediye Başkanı tutuklandı! İhaleye fesat karıştırma!

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve verilen talimat doğrultusunda, Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ve Hatay'da 9 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye şirket müdürü Uğur Laçin, iş adamları Rıza Doğaç ve Erhan Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 zanlı, adliyeye sevk edildi ve hakimlik tarafından tutuklandı. Zanlıların adliyeye sevk edilirken polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Haberin Devamı

Devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi!

Toplumun huzur ve güvenliği için için çalışan Jandarma Teşkilatı 184. yılını kutluyor

Camide skandal pozlar cezasız kaldı! İbadethane olduğunu bilmiyormuş!

Gelişen cep telefonu ve tablet teknolojisi ile beraber bir sektör haline gelen koruyucu kılıflar tehlike saçıyor

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasına darbe!

Okulda hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı

İşverenler dikkat! Sallama çay tartışması pahalıya patladı!