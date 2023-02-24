Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem deprem felaketiyle 11 ili etkilemiş o illerin bir tanesi de Kilis olması nedeniyle vatandaşlar Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? diye araştırmaya başladı. İşte Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın biyografisi