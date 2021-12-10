Kilis Öcce nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kilis Öcce tarifi! TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında sergilenen her bir lezzet gündem konusu oluyor. Bu programda Kilis yemekleri arasında en güzel tatlardan olan Kilis Öcce günün menüsünde yer alıyordu. İzleyiciler bir çeşit mücver olan bu nefis yemeğin tarifini araştırıyorlar. Peki, Kilis Öcce nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kilis Öcce tarifi!

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Kilis mutfağının sevilen tatları arasında yer alan Kilis Öcce bir tür mücverdir. Yapımında kullanılan tava, onu mücver tarifinden ayıran özelliktir. Yöresel bir yemek olan Öcce çok sağlıklı ve besleyicidir. Bu bağlamda, Kilis Öcce nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kilis Öcce tarifi! KİLİS ÖCCE MALZEMELER 750 gr taze soğan 6-7 dal taze sarımsak 2 demet maydanoz Yarım demet nane 4 yumurta 2 çorba kaşığı kırmızı toz biber 1 çorba kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı kişniş 1 su bardağı su 2 su bardağı un 1 tatlı kaşığı tuz 2 su bardağı Kilis zeytinyağı (kızartmak için) KİLİS ÖCCE NASIL YAPILIR? Soğan, sarımsak, maydanoz ve nane ayıklanır. Yıkanır ve ince ince doğranır. İçerisine tuz, kırmızı biber, kimyon ve kişniş koyularak iyice yoğurulur. Sonra içerisine yumurta kırılır. Su ve un ilave edilerek iyice karıştırılır. (koyu kıvamda olmalıdır) Tavaya az miktarda yağ konulur. (tavanın dibini kaplayacak kadar olmalıdır) Isınınca çorba kaşığı dolusu hazırlanan harç konur. Kaşığın tersi ile avuç içi kadar yuvarlak şekilde yayılır. Tava bu şekilde doldurulur. İki tarafı da kızartılır. Kağıt yayılmış tepsiye çıkartılır. Öccenin unu az gelirse kızartılırken sıçrayarak dağılır. Böyle durumlarda yeteri kadar un ilave edilerek kıvamı koyulaştırılmalıdır. Kilis Öccemasterchef yemek tarifiyemek tarifi