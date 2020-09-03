Kiralık ev bakmaya gitmişti! 15. kattan düşen camla hayatını kaybetti
Bahçelievler'de İstWest rezidansta kiralık ev bakmaya giden 42 yaşındaki bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü 15. kattan üstüne düşen cam yüzünden yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken Elveren'in yakınları ise olayda büyük bir ihmal olduğunu söyledi.
Bahçelievlerde 42 yaşındaki Soner Elveren kiralık ev bakmak için gittiği rezidansın 15. katından düşen cam ile hayatını kaybetti. Camın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar hemen talihsiz adamın yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken Elveren'in yakınları ise bir ihmal sonucu bu olayın gerçekleştiğini ve bu durum ile ilgili hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi.
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03 Eylül 2020 Perşembe 14:14
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