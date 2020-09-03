Kiralık ev bakmaya gitmişti! 15. kattan düşen camla hayatını kaybetti

Bahçelievler'de İstWest rezidansta kiralık ev bakmaya giden 42 yaşındaki bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü 15. kattan üstüne düşen cam yüzünden yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken Elveren'in yakınları ise olayda büyük bir ihmal olduğunu söyledi.