Kiraz mevsiminin gelmesiyle sofraları süslemek için kavanoz kavanoz kiraz reçelleri yapılmaya başlandı. Reçeller arasında belki de en çok tercih edilen ve severek tüketilen kiraz reçeli yapımı tam mevsiminde olduğumuz şu günlerde en çok araştırılan tarifler arasına girdi. Peki kiraz reçeli nasıl yapılır? Kiraz reçeli tarifi ve püf noktaları haberimizde...

KİRAZ REÇELİ YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram çekirdekleri ayıklanmış kiraz

250 gram şeker

Yarım elma, kabuğu soyulmuş ve rendelenmiş

1 yemek kaşığı limon suyu

KİRAZ REÇELİ NASIL YAPILIR?

-Kirazlarımızı yıkayıp saplarını kopararak çekirdek kısmını çıkaralım.

-Çekirdeklerinden ayrılan kirazları bir tencerenin içine alıp üzerine şekerini koyalım.

-Tenceremizin kapağını kapatıp bir gece dışarda bekletelim. Sabah şeker erimiş ve kirazlar suyunu bırakmış olacaktır. (Artı su ilavesi yapmadım kendi suyu yeterli geldi.)

-Reçelimizi kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Reçelin üzerinde köpükler oluşmaya başlayacaktır bu köpükleri kaşık ya da kevgir yardımıyla alın.

-Bu aşamada reçelin altını kısık ateşe alın ve reçel koyulaşana kadar kaynatmaya devam edin. Yaklaşık 1 saat

-Hemen tüketecekseniz reçeliniz sıcakken kavanozlara koyup soğuduktan sonra ağzını kapatın ve serin yerde muhafaza edin.

KİRAZ REÇELİ YAPIMI PÜF NOKTALARI

Reçel yapılması düşünülen meyvelerin taze ve olgun olması gerekir.

Meyvelerde çürük olmaması önemlidir.

Kayısı, çilek, kiraz gibi meyvelerin reçeli yapılacağı zaman şeker ölçüsü az tutulmalıdır.

Şeftali, tatlı elma, armut reçeli yapılacağı zaman limon suyu daha fazla kullanılmalıdır.

Küçük ve sulu meyvelerin kaynarken dağılmalarını önlemek için akşamdan şekere yatırmalısınız.

Reçel yapılacak meyveleri yıkadıktan sonra kurutmayınız.

Sert meyvelerden reçel yapılacaksa bir gece önceden meyveleri soyup temizleyin ve yumuşamaları için suya koyun.

Reçel yapımında şekerlenme olmaması için limon suyu kullanın.

Reçelin kaynarken üzerinde oluşan köpükleri, kaynama bittikten sonra sıcak suya batırılmış madeni bir süzgeç ile alın.

Reçel yapımı sırasında, kaynamakta olan reçeli fazla karıştırmayın aksi halde reçelin şekerlenmesine neden olursunuz.

Reçeli tahta kaşıkla karıştırın.

Reçelin köpürmesini engellemek için kaynamakta olan reçel suyuna bir parça tereyağı atabilirsiniz.

Reçelin köpüklerini almak için başında beklemenize gerek yok. Kaynama bitiminde, köpükleri tek seferde alabilirsiniz.

Reçel yapımında kullanılan şekerin miktarı çok önemlidir. Az ya da fazla şeker kullanımı reçelin kısa sürede bozulmasına, sulanmasına, şekerlenmesine ya da küflenmesine neden olur.

İdeal şeker oranı, reçel için kullanılacak meyve miktarının 1,5 katıdır.

Reçelin içine portakal ya da limon kabuğu koyarak reçelin güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

Reçel yapımı sırasında şurubunun ideal kıvama geldiğini anlamak için, küçük bir kabın içine soğuk su koyun ve şuruptan birkaç damla damlatın. Eğer şurup damlaları suyun içinde yayılmadan top top olurlarsa o zaman şurup ideal kıvamına ulaşmış demektir.

Reçel yapımı tamamlandıktan hemen sonra sıcak ve iyice kurulanmış kavanozlara doldurulmalıdır. Böylece uzun süre sağlıklı bir şekilde saklanabilirler. Reçel kavanozunun ağzı, reçel iyice soğumadan ve hava kabarcıkları kağıt havlu ile alınmadan kapatılmamalıdır.

Soğuttuğunuz reçel açık renkli olursa reçeli bir tepsiye dökerek üzerini tülbent ile örtün ve güneşte koyulaşmaya bırakın.

Reçelin şekerlenmesi durumunda, kavanoza bir miktar kaynar su ekleyin, kavanozun üzerine pudra şekeri dökün ve sallayın.

Hazırladığınız reçeli serin, havadar ve karanlık bir yerde muhafaza edin.