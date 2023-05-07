Kıymet isminin anlamı nedir, Kıymet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Kıymet isminin anlamı; Kaba, biçimsiz. Baha, bedel, tutar.Onur, şeref, itibar olarak tanımlanmaktadır. Bu içeriğimizde Kıymet isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Kıymet isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

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Kıymet isminin anlamı nedir, Kıymet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kıymet isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kıymet ismi ne demek, Kıymet ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kıymet isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

anlamı nedir?

Kıymet İsminin anlamı nedir? TDK Kıymet anlamı:

Kıymet ismi Türk Dil Kurumunda Nitelikli, Değerli anlamında tanımlanmaktadır.

Kıymet İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kıymet ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Kıymet isminin kökeni:

Kıymet ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 38712 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kıymet isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Kıymet isminin rengi:

Magenta

Kıymet ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Kıymet isminin Harf Analizi Nedir ?

Kıymet ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Y : Başına buyruk, depresif

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

T : Hayalperest, tembel,

Kıymet isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kıymet ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

I : 11

Y : 28

M : 16

E : 6

T : 24

= 99 Kıymet İsminin Numeroloji Toplamı 99’dir.

Kıymet isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kıymet ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kıymet isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 I: 9 Y: 7 M: 4 E: 5 T: 2 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

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Kıymet isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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