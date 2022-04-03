Kız öğrencisinin kalçasına tokat atmıştı! Celal Şengör’ün cezası belli oldu

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir yayında kız öğrencisinin kalçasına tokat attığını anlatmıştı. Şengör, anlattığı olaydan sonra tepkilerin odağı haline gelmişti. Kız öğrencisinin kalçasına tokat attığı olay nedeniyle hakkında başlatılan disiplin soruşturmasından ceza almadı.

ÜNİVERSİTE KARARINI BUGÜN AÇIKLADI

Celal Şengör'ün emeklilik kararı, katıldığı bir yayında kız öğrencilerinden birinin kalçasına tokat attığı olayı anlatmasıyla ilgili çalıştığı kurum İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'ün başlattığı soruşma sonuçlanmadan hemen önce geldi. Celal Şengör hakkında üniversite kararını bugün açıkladı.

DİSİPLİN CEZASI VERİLMEDİ

Soruşturmayı yürütülen komisyonca Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı. Rapor Rektörlüğe sunuldu, Rektörlük yönetimi soruşturma komisyonunun bu kararını da uygun bularak onayladı.

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