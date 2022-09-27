Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları kim, hangi kanalda? Faruk Turgut’un patronu olduğu Gold Film’in Show TV için hazırladığı dizi sete çıktı. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, Ketche’nin yöneteceği dizi birbirinden çok farklı olan iki ailenin çocukları olan Doğa (Sıla Türkoğlu) ile Fatih’in (Doğukan Güngör) aşkını konu alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisinin Kasım 2022'de başlayacağı düşünülüyor. Afiş çekimi geçen perşembe tamamlanan dizi İstanbul’da çekiliyor olacak.

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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

BARIŞ KILIÇ

2004'ten beri dizi ve filmlerde boy gösteren barış Kılıç, şimdi de Kızılcık Şerbeti dizisinde oynamaktadır. En son Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Efe karakterine hayat veren Kılıç, Kızılcık Şerbeti dizisinin Ömer'i olarak seyirci karşısına geçiyor.

MÜJDE UZMAN

Recep İvedik filmi ile medya sektöründe giriş yapan Müjde Uzman da yeni dizinin kadrosunda yer almaktadır. En son savaşçı ve Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde boy gösteren oyuncu, şimdi de Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandırmaktadır.

SILA TÜRKOĞLU

En son Emanet dizisinde başrol oynayan Sıla Türkoğlu şimdi de Kızılcık Şerbeti dizisinde rol almaktadır. 2018'den beri oyunculuk yapmaya devam eden oyuncu, bu dizide Doğa karakterini canlandırmaktadır.

SETTAR TANRIÖĞEN

1994'te oyunculuğa adım atan Settar Tanrıöğen o günden beri kamera önünde oyunculuk performansı sergilemektedir. En son Aşıklar Bayramı isimli yapımda rol alan usta oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini oynamaktadır.

SİBEL TAŞÇIOĞLU

27 yıldan beri oyunculuk yapan Sibel Taşçıoğlu şimdi de Kızılcık Şerbeti oyuncu ekibinde yer almaktadır. En son ATV ekranında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde boy gösteren oyuncu Taşçıoğlu, bu dizide Pembe karakteri ile performans göstermektedir.

FÜSUN DEMİREL

42 yıldan beri dizi ve filmlerde rol alan Füsun Demirel de Kızılcık Şerbeti dizisinde oynamaktadır. Bugüne dek 70'ten fazla yapımda boy gösteren usta oyuncu bu dizide Sönmez karakterine hayat vermektedir.

SELİN TÜRKMEN

Kızılcık Şerbeti dizi oyuncuları kadrosunda yer alan bir diğer isim de Selin Türkmen. Oyuncu Türkmen, dizide Çimen karakterini oynamaktadır.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE? HANGİ KANALDA?

SHOW TV'nin yeni dizisinde Kıvılcım (Evrim Alasya) Doğa’nın annesini, Abdullah (Settar Tanrıöğen) Fatih’in babasını, Pembe ise (Sibel Taşçıoğlu) Fatih’in annesini canlandırıyor. Hikayenin başrol karakterinden Barış Kılıç (Ömer) senaryoda Fatih’in amcasına hayat verecek. Dizide usta oyuncu Füsun Demirel de Doğa’nın annesi Sönmez’i oynayacak. Her şey Fatih ile Doğa’nın sevgili olmasıyla başlıyor.