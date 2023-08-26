Kocaeli Kartepe'de vahşet yaşandı! Cadde ortasında önce kadını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cadde ortasında motosikletli şüpheli tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise aynı tabancayla kafasına sıkarak intihar etti.

ÖNCE KADINA SIKARAK ÖLDÜRDÜ SONRA KENDİ KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETTİ

Olay, İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Çınar isimli kadın cadde üzerinde yürüdüğü sırada, motosikletli Selami Ş. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan art arda çıkan kurşunların, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Yıldız Çınar kanlar içinde yerde kaldı. Selami Ş. ise motosikletiyle kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız Çınar, ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çınar hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli Selami Ş. parkta aynı tabancayla kafasına sıkarak intihar etti. Selami Ş.'nin cansız bedeni Kocaeli Şehir Hastanesinin morguna kaldırıldı. Öte yandan, tabancadan çıkan kurşunlardan biri 3 katlı binanın 1. katındaki balkonun camına isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

"EVİN CAMINA İSABET EDEN KURŞN NEDENİYLE CAMA ÇIKTIK YERDE BİR BAYANIN YATTIĞINI GÖRDÜK"

Evinin camına kurşun isabet eden vatandaş, "Camın delik olduğunu dedim ki havai fişek mi geldi. Sonra bir bağrışma oldu. Baktım yerde yatan bayanmış. Boş kovanı burada bulduk. Sekince camı patlatıyor aşağıya düşüyor. Epey bir tedirgin olduk. Oğlum oradaydı, yemeği yedik, çay içelim dedik. O sıra televizyon haberlerine bakalım dedik. 1 dakika var veya yok oldu" dedi.

Haberin Devamı

Yola kaçan topu almak isterken otobüsün altına kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Keçi sürüsünün peşine giderek dağda mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı

Cami çıkışında silahlı saldırı! Çıkan çatışma sonucu ölü ve yaralı var

Ali ve Vuslat Sabancı için üzücü haber! Durumları ağır, bir entübe edildi diğeri yoğun bakımda

İki saat banyoda kalması kocasını şüphelendirdi! 65 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu