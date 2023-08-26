Kocaeli Kartepe'de vahşet yaşandı! Cadde ortasında önce kadını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cadde ortasında yürüyen bir kadının yanına yanaşan motosikleti bir erkek kadını kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerine yakın bir parkta aynı tabancayla kafasına sıkarak intihar etti.

YAYINLAMA
Google News
Kocaeli Kartepe'de vahşet yaşandı! Cadde ortasında önce kadını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cadde ortasında motosikletli şüpheli tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise aynı tabancayla kafasına sıkarak intihar etti.

ÖNCE KADINA SIKARAK ÖLDÜRDÜ SONRA KENDİ KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETTİ

Olay, İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Çınar isimli kadın cadde üzerinde yürüdüğü sırada, motosikletli Selami Ş. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan art arda çıkan kurşunların, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Yıldız Çınar kanlar içinde yerde kaldı. Selami Ş. ise motosikletiyle kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız Çınar, ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çınar hayatını kaybetti.

k2.jpg

Olay yerinden kaçan şüpheli Selami Ş. parkta aynı tabancayla kafasına sıkarak intihar etti. Selami Ş.'nin cansız bedeni Kocaeli Şehir Hastanesinin morguna kaldırıldı. Öte yandan, tabancadan çıkan kurşunlardan biri 3 katlı binanın 1. katındaki balkonun camına isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

"EVİN CAMINA İSABET EDEN KURŞN NEDENİYLE CAMA ÇIKTIK YERDE BİR BAYANIN YATTIĞINI GÖRDÜK"

Evinin camına kurşun isabet eden vatandaş, "Camın delik olduğunu dedim ki havai fişek mi geldi. Sonra bir bağrışma oldu. Baktım yerde yatan bayanmış. Boş kovanı burada bulduk. Sekince camı patlatıyor aşağıya düşüyor. Epey bir tedirgin olduk. Oğlum oradaydı, yemeği yedik, çay içelim dedik. O sıra televizyon haberlerine bakalım dedik. 1 dakika var veya yok oldu" dedi.

Yola kaçan topu almak isterken otobüsün altına kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiYola kaçan topu almak isterken otobüsün altına kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Keçi sürüsünün peşine giderek dağda mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldıKeçi sürüsünün peşine giderek dağda mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı

Cami çıkışında silahlı saldırı! Çıkan çatışma sonucu ölü ve yaralı varCami çıkışında silahlı saldırı! Çıkan çatışma sonucu ölü ve yaralı var

Ali ve Vuslat Sabancı için üzücü haber! Durumları ağır, bir entübe edildi diğeri yoğun bakımdaAli ve Vuslat Sabancı için üzücü haber! Durumları ağır, bir entübe edildi diğeri yoğun bakımda

İki saat banyoda kalması kocasını şüphelendirdi! 65 yaşındaki kadın banyoda ölü bulunduİki saat banyoda kalması kocasını şüphelendirdi! 65 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kurtuluş savaşının simgelerinden biri olan denk kayığı bir asır sonra tekrar denize indirildi
Kurtuluş savaşının simgelerinden biri olan denk kayığı bir asır sonra tekrar denize indirildi
Yola kaçan topu almak isterken otobüsün altına kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yola kaçan topu almak isterken otobüsün altına kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Keçi sürüsünün peşine giderek dağda mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı
Keçi sürüsünün peşine giderek dağda mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı
Ali ve Vuslat Sabancı için üzücü haber! Durumları ağır, bir entübe edildi diğeri yoğun bakımda
Ali ve Vuslat Sabancı için üzücü haber! Durumları ağır, bir entübe edildi diğeri yoğun bakımda
Son Haberler
Kocaeli Kartepe'de vahşet yaşandı! Cadde ortasında önce kadını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti
Kocaeli Kartepe'de vahşet yaşandı! Cadde ortasında önce kadını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti
İspanya'da Kadın Milli Futbolcu taciz olayı büyüyor! Kadın milli sporcuları maçlara çıkmama kararı aldı
İspanya'da Kadın Milli Futbolcu taciz olayı büyüyor! Kadın milli sporcuları maçlara çıkmama kararı aldı
Cevdet Yılmaz, Büyük Taaruz'un 101'nci yıl kutlama töreninde konuştu: ''Hedefimiz, daha müreffeh bir Türkiye''
Cevdet Yılmaz, Büyük Taaruz'un 101'nci yıl kutlama töreninde konuştu: ''Hedefimiz, daha müreffeh bir Türkiye''
Göz Seğirmesi Neden Olur, Nasıl Geçer, tedavisi nedir?
Göz Seğirmesi Neden Olur, Nasıl Geçer, tedavisi nedir?
İki saat banyoda kalması kocasını şüphelendirdi! 65 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
İki saat banyoda kalması kocasını şüphelendirdi! 65 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
Ünlü iş adamı Ali Sabancı ve eşi tatil için gittiği Yunanistan’da sürat botuyla kaza yaptı
Ünlü iş adamı Ali Sabancı ve eşi tatil için gittiği Yunanistan’da sürat botuyla kaza yaptı
Çok Okunanlar
Cevdet Yılmaz, Büyük Taaruz'un 101'nci yıl kutlama töreninde konuştu: ''Hedefimiz, daha müreffeh bir Türkiye''
Cevdet Yılmaz, Büyük Taaruz'un 101'nci yıl kutlama töreninde konuştu: ''Hedefimiz, daha müreffeh bir Türkiye''
Kocaeli Kartepe'de vahşet yaşandı! Cadde ortasında önce kadını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti
Kocaeli Kartepe'de vahşet yaşandı! Cadde ortasında önce kadını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti
İspanya'da Kadın Milli Futbolcu taciz olayı büyüyor! Kadın milli sporcuları maçlara çıkmama kararı aldı
İspanya'da Kadın Milli Futbolcu taciz olayı büyüyor! Kadın milli sporcuları maçlara çıkmama kararı aldı
Merkez bankası kararı sonrası altın kaç TL oldu? 25 Ağustos gram, çeyrek güncel altın fiyatları
Merkez bankası kararı sonrası altın kaç TL oldu? 25 Ağustos gram, çeyrek güncel altın fiyatları
Yaşlı adamın kafası kaldırıma vurdu! İki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Yaşlı adamın kafası kaldırıma vurdu! İki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Rize'nin ünlü Ayder yaylasında bir ahşap evde çıkan yangın kameraya böyle yansıdı!
Rize'nin ünlü Ayder yaylasında bir ahşap evde çıkan yangın kameraya böyle yansıdı!
Yorumlananlar
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"