Kocaeli'nde korkutan yangın! 5 kişi binadan güçlükle çıkartıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bilinmeyen bir nedenden 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da içeride kalan 5 kişi kurtarma çalışmalarına başladı. Yangında yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken yangında bir süre sonra söndürüldü.