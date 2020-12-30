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  3. Kocaeli'nde korkutan yangın! 5 kişi binadan güçlükle çıkartıldı

Kocaeli'nde korkutan yangın! 5 kişi binadan güçlükle çıkartıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bilinmeyen bir nedenden 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da içeride kalan 5 kişi kurtarma çalışmalarına başladı. Yangında yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken yangında bir süre sonra söndürüldü.

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30 Aralık 2020 Çarşamba 13:45
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