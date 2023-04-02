Komşu Bulgaristan sandık başında! Cumhurbaşkanlarını seçecekler!

Komşu ülke Bulgaristan bugün genel seçim için sandık başında. 2 yılda 5 kez düzenlenen genel seçimler için sandıklar 07:00'da açıldı.

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Komşu Bulgaristan sandık başında! Cumhurbaşkanlarını seçecekler!

Bulgaristan bugün saat 07:00'da genel seçim için sandık başına gitti. Yurt içinde ve dışında kayıtlı yaklaşık 6 milyon 600 bin seçmenin katılacağı seçimde, 240 üyeli parlamento için 21 parti ve koalisyon aday gösterdi. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, yurt içinde 12 bin, yurt dışında da 62 ülkede 738 noktada sandık kurulacağını bildirmişti.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da 162 noktada oy kullanabilecek. Seçimde kağıt pusula ve makineyle oy verilebilecek. İçişleri Bakanlığı seçim dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri aldı. Bakanlık, oy verme işleminin sorunsuz başladığını açıkladı. Seçim arifesinde yapılan anketlere göre, en az 5 siyasi parti yüzde 4'lük barajı aşarak parlamentoya girecek.

Komşu Bulgaristan sandık başında! Cumhurbaşkanlarını seçecekler!

PARLAMENTODA GÜÇ DAĞILIMI

Trend kamuoyu araştırma şirketinin son anketine göre, Demokrat Bulgar Partisi ve Değişime Devam partisinden oluşan koalisyonun, oyların yüzde 26'sını alacağı, yine yüzde 26'sını ülkeyi 12 yıl yöneten (2021'e kadar) eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar partisinin alacağı tahmin ediliyor.

Oyların en az yüzde 13'ünü alacağı öngörülen, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlük Hareketi partisinin parlamentoda üçüncü büyük güç olması bekleniyor. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenleri geleneksel olarak bu partiye oy veriyor.

NATO ve Avrupa Birliği karşıtı, Rusya yanlısı, popülist Yeniden Doğuş partisinin de oyların yüzde 13'e yakınını alacağı tahmin ediliyor. Yine Rusya yanlısı ve eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisinin oyların yüzde 7,3'ünü alarak parlamentoya girmesi bekleniyor.

Komşu Bulgaristan sandık başında! Cumhurbaşkanlarını seçecekler!

ÜLKE İKİ YILDIR CUMHURBAŞKANINI SEÇEMİYOR

Bulgaristan'da son dört parlamentoda temsil edilen partiler hükümet kuramadığı için ülke 2 yıldır Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu geçici hükümetler tarafından yönetiliyor. Seçime katılım oranının yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Sandıklar saat 20.00'de kapanacak.

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