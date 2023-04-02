Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. 'Beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün toplu konut açılış töreni nedeniyle Elazığ'da vatandaşlarla bir araya geldi. Deprem bölgelerinde toplamda 650 bin konut yapılacağını duyuran Erdoğan Elazığ'da ise 7 bin 452 konut yapacaklarını açıkladı.

7'Lİ KOALİSYONA DEĞİNDİ

Temel atma törenin gerçekleşmesinin ardından Erdoğan şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelerek iftar programında buluştu. İftar sonrası konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Erdoğan 7'li koalisyona değindi. Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile görüşüp seçimlerde iş birliği yapmasına şu ifadelerle dile getirdi.

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BAY BAY KEMAL'E KANDİL'DEN SELAM GELİYOR

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na, "Bay bay Kemal, teröristlerle koyun koyunasın. İyi masaya oturdun. Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. 'Beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksiniz? 14 Mayıs'ta benim Gakkoşum bu teröristlerle el ele kol kola olanlara yol vermeyecek, ben buna inanıyorum." dedi.